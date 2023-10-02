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İran'ın Sepahan takımı ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı arasındaki maç iptal edildi

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İran'ın Sepahan takımı ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı arasındaki maç iptal edildi
Suudi El-İttihad takımı, stadyumdaki Kasım Süleymani büstü önünde oynamayı reddederek maça çıkmayınca hakem maçı iptal etti.

İran devlet televizyonuna göre, Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi grup karşılaşması için yerel saatle 19.30'da İsfahan'daki Nakş-i Cihan Stadyumunda İran'ın Sepahan ekibiyle oynayacağı maça çıkmadı.

Stadyuma gelip antrenman yapan Suudi ekip, daha sonra 2020'de ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin büstünün stadyumun çıkış tüneline konulmasına itiraz ederek sahaya çıkmayınca müsabaka maçın hakemi tarafından iptal edildi.

AFC'nin X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sepahan ile El Ittihad arasında İsfahan'ın Nakş-i Cihan Stadyumu'nda yapılması planlanan Asya Şampiyonlar Ligi maçı, beklenmedik ve öngörülemeyen koşullar nedeniyle iptal edildi." ifadelerine yer verildi.

İran futbol kulübü Sepahan ise maçın iptal edilmesi nedeniyle AFC'ye şikayette bulunacağını duyurdu.

İran'ın eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Ocak 2020'de Bağdat'ta ABD saldırısında hayatını kaybetmişti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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