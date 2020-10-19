İki günde 7 kupa

“Golf şehre döndü” sloganıyla iki yıl önce hizmete giren Ataşehir Golf Kulübü başarılarıyla adından söz
ettirmeye devam ediyor. Ataşehir Golf Kulübü oyuncuları hafta sonunda Marmara ve Kemer golf
kulüplerinde düzenlenen iki ayrı turnuvada toplam yedi kez kürsüye çıktı.
Ataşehirli oyuncular İstanbul Golf Kulübü organizasyonuyla Marmara Golf Kulübü’nde düzenlenen
Yapı Kredi Private Banking Golf Cup’ı beş kupa ile tamamladı. Gençler kategorisinde Alya Su Çiğdem
en yakın rakibinin 12 puan önünde toplamda 54 puanla şampiyon oldu. Minik kızlar kategorisinde ise
Merve Üçerler 24 puanla ikinci, Defne Kösoğlu ise 23 puanla üçüncü olmayı başardı. Organizasyonda
Bade Bozoğlu minikler kategorisinde, Klaudia Sapmaz da kadınlar kategorisinde üçüncülük kupası
kazanan diğer oyuncular oldu.
Kemer Golf Kulübü’nde bu yıl ilk kez düzenlenen İstanbul Airport Golf Cup’ta Cüneyt Sapmaz ve
Bartu Olcan Çiğdem kategorilerinde zirveye çıktı. Ataşehir Golf Kulübü Kaptanı Cüneyt Sapmaz D
kategorisinde 50 puanla şampiyon olurken, aynı zamanda turnuvaya katılan oyuncular arasında en
yüksek puanı elde etti. Bartu Olcan Çiğdem de 18 çukur üzerinden oynanan gençler kategorisinde 45
puanla birincilik kupasına uzandı.
ÖZDOĞAN: GURUR DUYUYORUZ
Ataşehir Golf Kulübü kurucusu Murat Karaduman, oyuncuların elde ettikleri başarıların gurur verici
olduğunu söyledi. Kısa sürede elde edilen başarıların sistemli çalışmanın ürünü olduğunu belirten
Karaduman, “Golfte Türkiye’nin en üretken altyapılarından birine sahibiz. Minikler ve gençler
kategorilerinde başarılar bizi daha fazla mutlu ediyor. Ataşehir Golf Kulübü vasıtasıyla golfle tanışan
üyelerimizin iki yıl içinde turnuvalarda kupa alacak duruma gelmesi doğru yolda olduğumuzu
gösteriyor” diye konuştu.