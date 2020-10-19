İki günde 7 kupa

“Golf şehre döndü” sloganıyla iki yıl önce hizmete giren Ataşehir Golf Kulübü başarılarıyla adından söz

ettirmeye devam ediyor. Ataşehir Golf Kulübü oyuncuları hafta sonunda Marmara ve Kemer golf

kulüplerinde düzenlenen iki ayrı turnuvada toplam yedi kez kürsüye çıktı.

Ataşehirli oyuncular İstanbul Golf Kulübü organizasyonuyla Marmara Golf Kulübü’nde düzenlenen

Yapı Kredi Private Banking Golf Cup’ı beş kupa ile tamamladı. Gençler kategorisinde Alya Su Çiğdem

en yakın rakibinin 12 puan önünde toplamda 54 puanla şampiyon oldu. Minik kızlar kategorisinde ise

Merve Üçerler 24 puanla ikinci, Defne Kösoğlu ise 23 puanla üçüncü olmayı başardı. Organizasyonda

Bade Bozoğlu minikler kategorisinde, Klaudia Sapmaz da kadınlar kategorisinde üçüncülük kupası

kazanan diğer oyuncular oldu.

Kemer Golf Kulübü’nde bu yıl ilk kez düzenlenen İstanbul Airport Golf Cup’ta Cüneyt Sapmaz ve

Bartu Olcan Çiğdem kategorilerinde zirveye çıktı. Ataşehir Golf Kulübü Kaptanı Cüneyt Sapmaz D

kategorisinde 50 puanla şampiyon olurken, aynı zamanda turnuvaya katılan oyuncular arasında en

yüksek puanı elde etti. Bartu Olcan Çiğdem de 18 çukur üzerinden oynanan gençler kategorisinde 45

puanla birincilik kupasına uzandı.

ÖZDOĞAN: GURUR DUYUYORUZ

Ataşehir Golf Kulübü kurucusu Murat Karaduman, oyuncuların elde ettikleri başarıların gurur verici

olduğunu söyledi. Kısa sürede elde edilen başarıların sistemli çalışmanın ürünü olduğunu belirten

Karaduman, “Golfte Türkiye’nin en üretken altyapılarından birine sahibiz. Minikler ve gençler

kategorilerinde başarılar bizi daha fazla mutlu ediyor. Ataşehir Golf Kulübü vasıtasıyla golfle tanışan

üyelerimizin iki yıl içinde turnuvalarda kupa alacak duruma gelmesi doğru yolda olduğumuzu

gösteriyor” diye konuştu.