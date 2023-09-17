Hüseyin Gümüşalan Üçüncü Kez Ulugazi Yağlı Güreşleri'nin Altın Kemerli Başpehlivanı Oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği 3. Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde altın kemer yine değişmedi. Hüseyin Gümüşalan, finalde karşılaştığı Abdullah Güngör'ü mağlup ederek üst üste üçüncü altın kemerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan aldı.

Türk Güreşinin Tarihçesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933'ten 1938'e kadar her yıl düzenlediği Ulugazi Güreşleri, 2021 yılında İBB tarafından tekrar hayata geçirildi. Bu yıl 500 güreşçinin katıldığı organizasyon, İstanbul'da yağlı güreş sporunun yaşatılmasına büyük katkı sağladı.

Güreşin Sosyo-Kültürel Önemi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarı final eşleşmelerini izlemek için yerini alırken güreşçilere teşekkür etti. İmamoğlu, "Güreş, sadece bir spor değil, aynı zamanda bir kültür, bir ahlak ve bir inanç sistemidir. Bu yüzyıllardır bu topraklarda süregelen bir gelenektir," dedi.

Atatürk'ün Mirası Yaşatılıyor

Ekrem İmamoğlu, "83 yıl sonra tekrar İstanbul'da yağlı güreşleri başlattık. Atatürk'ün bu süreci başlatması çok önemli ve herkese teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Ulugazi Güreşleri

İmamoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bu mücadelenin ayrı bir önemi var," diyerek, güreşçilere olan tebrik ve teşekkürlerini sürdürdü.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Final müsabakasının ardından altın kemer ve kupa Başpehlivan Hüseyin Gümüşalan'a, madalya ve kupalar ise üçüncü olan İsmail Koç ve Nedim Gürel'e İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından verildi.