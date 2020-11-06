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“Hülya Avşar Cup Turnuvası” heyecanı Antalya Belek’te, Megasaray Tenis Akademi’de yaşandı…

Megasaray Otel’de gerçekleşen turnuvanın son gününde başarılı tenisçiler ödülleriyle buluştu.

“Hülya Avşar Cup Turnuvası” heyecanı Antalya Belek’te, Megasaray Tenis Akademi’de yaşandı…

Tesisteki muhteşem kortlarda yapılan maçların çok keyifli geçtiğini belirten sanatçı Hülya Avşar; otel ve akademi yöneticilerine teşekkür etti. 20 yıldır yaptığı turnuvanın sosyal sorumluluk bilinciyle; elde edilen geliri, başarılı genç tenisçilere ve başarılı üniversite öğrencilerine burs olarak kullanmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.





Megasaray otel ve akademi yöneticileri, turnuvanın ana sponsoru olarak bu anlamlı organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını, gençlere ve spora destek vermeye devam edeceklerini belirterek, Hülya Avşar’a adının yazdığı forma ve plaketle teşekkür etti.





Şahinler Holding’in turizm yatırımı ve Türkiye Tenis Federasyonu’nun resmi turizm sponsoru olan Club Megasaray Otel bünyesinde kurulan Megasaray Tenis Akademi,  2019 yılından bu yana federasyonla  imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla;  federasyonun ülkemizde tenisin yaygınlaşması, yetenekli oyuncuların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi yönünde oluşturduğu stratejilere uygun olarak çalışmalarını devam ettiriyor.

 


     Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, geleceğe yönelik değişik sektörlerde büyük başarılara imza attı. Bunun yanı sıra spora ve sporcuya yatırım yapmak için Megasaray Tenis Akademi’yi hayata geçirdi. Akademi,  kurulduğu günden bugüne Davis Cup’ın da içinde bulunduğu 50’den fazla önemli turnuvaya ev sahipliği yaptı. Türkiye Tenis Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan ve sanatçı Hülya Avşar’ın adını verdiği Hülya Avşar Cup Turnuvası’nın ana sponsoru olan  Megasaray Tenis Akademi, 49 tenis kortuyla bölgenin en büyük tenis merkezlerinden biri olarak ülkemiz tenisine hizmet veriyor.


Ayrıca Megasaray Tenis Akademi, Türkiye Tenis Federasyonu ile yaptığı çok yönlü işbirliği sayesinde federasyonun takviminde yer alan birçok önemli turnuvaya ev sahipliği yapmaya devam edecek. Böylelikle tenis camiasına yeni şampiyonlar kazandırmayı ve Belek bölgesini turizm alanında dünyaya tanıtıp spor adına başarılı işler yaparak büyümeyi sürdürecek. 
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Cup TurnuvasıMegasaray OtelTenisSpor
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