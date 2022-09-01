Hull City, Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas'ı kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas'ın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.

SPOR 01.09.2022, 21:36
Hull City, Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas'ı kiraladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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