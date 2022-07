Son zamanlarda insanların giyimlerinde belki de en çok özen gösterdikleri ürün ayakkabı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle son dönemlerde neredeyse yolda gördüğümüz beş kişiden dördünün ayağında spor ayakkabı olduğunu görebiliyoruz. Durum böyle olunca, her kombinin kurtarıcısı spor ayakkabılar, popülerliğini geçmiş zamanlardan beri koruyor. Bunun nedeni ise rahatlığı, şıklığı, dayanıklılığı ve belirttiğimiz gibi her kombine uyum sağlayan yapısı. Spor ayakkabıların renkleri de bu konuda oldukça önemli. Bu nedenle spor ayakkabıların, her tarzda giyime uyum sağlamasının nedeni olarak sahip olduğu renk çeşitliliği de gösterilebilir. Bahsedeceğimiz ilk konu; yazının başlığından da anlayabileceğiniz üzere spor ayakkabıların her kombine uyum sağlayan ve her kombinin kurtarıcısı olma özelliği. Spor ayakkabılar neden her kombinin kurtarıcısı olarak karşımıza çıkıyor gelin birlikte bakalım.

Günlük Hayatta Spor Ayakkabı

Spor ayakkabıları; jean, kumaş pantolon, etek, şort ve elbise gibi neredeyse her türlü kıyafet ile kombinleyebilir ve şıklığınızı ortaya koyabilirsiniz. Filmlerde, dizilerde her zaman gördüğümüz gibi jean ve spor ayakkabı artık herkes tarafından tercih edilen bir kombin. Etekler ile kombinleyeceğiniz spor ayakkabılarda biraz daha dikkatli davranmalısınız. Özellikle daha renkli ve hareketli etek tercih ediyorsanız daha sade renklerde spor ayakkabı tercih etmelisiniz. Ancak daha sade etekler tercih ediyorsanız hareketli ve renkli spor ayakkabı tercih etmelisiniz. Kumaş pantolon ve spor ayakkabı kombinine çok fazla denk gelmesek bile zor günlerin kurtarıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Hatta spor ayakkabı ve kumaş pantolon ikilisini iyi kombinleyebilirseniz, oldukça havalı olacaktır. Aynı durum spor ayakkabı ve elbise ikilisi için de geçerli. Son olarak, özellikle yaz aylarında giyeceğiniz şortlar ile her türlü spor ayakkabıyı kombinleyebilir ve yazın verdiği rahatlığın keyfini çıkarabilirsiniz. Örnek vermek amacıyla Asics erkek ayakkabı ve kadın ayakkabı kategorisinde inceleme yaptığımızda özellikle tenis ayakkabılarının her türlü kombine uyum sağlayabilecek yapıda olduğunu ve oldukça tercih edildiğini söyleyebiliriz.

Asics tenis ayakkabısı, tenis oynasanız da oynamasanız da hem renkli hem de sade renk seçenekleriyle yaptığınız kombinlerin tamamlayıcısı olmak için çok uygun. Örnek olarak Asics erkek tenis ayakkabısı hakkında inceleme yaptığımızda; sahip olduğu PGUARD parmak koruma özelliği, DYNAWRAP teknolojisi ile ayağınızı destekleyici yapısı, konforunu ve rahatlığını sağlayan GEL teknolojisi, FLEXION FIT sayasının sağladığı esneklik özellikleri sayesinde hem gün boyu ayaklarınızın rahatlığını koruyacak hem de oldukça şık yapısıyla her kombininizin kurtarıcısı olacak. Ben tenis ayakkabısı istemiyorum diyorsanız; Asics, günlük kullanım, voleybol, koşu gibi birçok farklı kategoride seçeneğe de sahip. Üstelik tüm kategorilerde, bahsettiğimiz rahatlığı sağlayan farklı taban teknolojilerini ve kombinlerinize uyum sağlayacak seçenekleri bulabilirsiniz.

Her kombinin kurtarıcısı olsa da spor ayakkabılar konusunda belki de en çok dikkat edilen konulardan birisi fiyatlar oluyor. Spor ayakkabılar, popülerliğinin ve insanlar tarafından tercih edilme sıklığının artışına bağlı olarak oldukça değerlenmiş durumda. Asics, sizlere olabildiğince uygun fiyatlı ürünler sunarak hem kaliteyi yakalamanızı hem de kombinlerinize uyum sağlayan seçeneklere sahip olmanızı sağlıyor. Bu nedenle birçok marka ve model arasında sadece rahatlığı, şıklığı, dayanıklılığıyla değil aynı zamanda fiyat ve kalite avantajıyla da karşımıza çıkıyor.

Her kombinin kurtarıcısı spor ayakkabılar, bahsettiğimiz rahatlık, renk, dayanıklılık ve şıklık gibi tüm artıları sayesinde hem günlük kullanım hem de spor yapmak amacıyla mutlaka tercih etmeniz gereken bir parça. İster işe giderken, ister okula giderken, ister spor yapmaya giderken, ister gün sonu partilemeye giderken spor ayakkabıları tercih edebilirsiniz. Bu sayede hem şık görünecek hem de oldukça rahat hissedeceksiniz.