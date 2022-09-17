Hatayspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta görevinden istifa etti
SPOR 17.09.2022, 18:23
Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta görevinden istifa etti.
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