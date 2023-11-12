Hasan Şengel, son yolculuğuna uğurlandı

Gençlerbirliği Kulübünün eski başkanlarından Hasan Şengel'in cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Gençlerbirliği Divan Kurulu Başkanı Şengel için Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Törene, merhumun eşi Emel Şengel, oğlu Aşkın Şengel, kızı Meltem Şengelen, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri, eski futbolcular, altyapı oyuncuları, taraftar ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından kürsüye gelen Akdaş, yaptığı konuşmada, "Gençlerbirliği sevdalısı, büyüğümüz, eski kulüp başkanımız, mevcut divan başkanımız Haşan Şengel ağabeyimizi ilk 1976-1977 yıllarında tanımıştım. Sevgi dolu, alçak gönüllü bir insandı. Kendisiyle sık sık görüşme imkanım oldu, konu hep Gençlerbirliği'ydi. İlhan Cavcav döneminde yönetime girdiğimde Hasan başkan çok sevinmişti ve bana 'Sen ileride bu kulüpte çok daha iyi yerlere geleceksin, bunu hissediyorum.' demişti. Yan sahada başkan seçildiğim genel kurulda, suratındaki memnuniyeti hiç unutamıyorum." ifadelerini kullandı.

"Hasan ağabeyimiz için Gençlerbirliği ve kırmızı-kara, 50-60 yıllık bir sevdaydı." diyen Akdaş, "Bu kulübü yönetirken altından kalktığı zorlukları tanımlamak mümkün değil. Karşılıksız çekler, senetler... Ama bu kulübü ayakta tuttu. Bu kulüp için hapse girmeyi bile göze aldı. 1980'lerde İlhan (Cavcav) ağabeyi buldu ve başkanlığı ona verdi. O günden sonra kulübün tarihçesi belli. Hepimiz biliyoruz. Kendisini rahmetle anıyorum. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı, sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

Babasının Gençlerbirliği'ne duyduğu sevgiyi anlatan Meltem Şengelen ise "Büyümeye başladıkça bizimle az zaman geçirdiğini görünce kulübe ve futbolcularına çok kızardım. Bundan yaklaşık 35 yıl önce tıp fakültesinde okurken Gençlerbirliği, Trabzonspor'a 3-0 yenilmişti. Babam üzüntüsünden mide kanaması geçirmişti. Onu bir tıp öğrencisi olarak böyle görünce sevgisinin büyüklüğünü kavradım, kızmaktan vazgeçtim." diye konuştu.

Törende konuşmalardan sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. 92 yaşında vefat eden Hasan Şengel'in Gençlerbirliği bayrağı ve formasına sarılı tabutu, sevenlerinin omzunda cenaze aracına taşındı.

Şengel'in cenazesi daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki İsmet Oğultürk Camisi'ne getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şengel'in naaşı, İlhan Cavcav'ın da kabrinin bulunduğu Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. İlhan Cavcav'ın kabri başında da Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.