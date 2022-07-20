Haris Seferovic Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sözleşme detaylarıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve kulübü Benfica ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1 milyon avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2 milyon 500 bin avrodur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2 milyon 300 bin avro ödenecektir."