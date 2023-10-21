HARB-İŞ Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kaplan: Ekonomik Sıkıntılar Yaşıyoruz

HARB-İŞ Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kaplan, kulüp olarak en büyük sıkıntıların ekonomi olduğunu ifade ederek genel merkezin ekonomik yönden kulübe destek olması gerektiğini vurguladı. Sporcu yetiştirmek için çaba harcadıklarını belirten Kaplan, “Bunu maddi olarak karşılamamız bizim maalesef artık yok. Genel merkezin mutlaka HARB İş camiasına bu konuda destek olması gerekiyor” dedi.

HARB- İş Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kaplan kulüp çalışmaları hakkında bilgiler verdi. HARB İŞ Spor Kulübü olarak bizim en büyük sıkıntılarının ekonomi olduğunu belirten Başkan Kaplan, “Özellikle diğer illerdeki kulüplerimizde bunu yaşamaya başladı 7-8 yıldan bugüne bizim daha önce çalışan üyelerimize belli bir oranda kulüplerimize bir meblağ akış sağlanıyordu. Bu zorunluluktu. Bu zorunluluk kalktıktan sonra maalesef Türkiye genelinde HARB İş Spor camiası olarak sıkıntılar başladı. Geçen yıl ben tekrar göreve geldikten sonra genel merkezle bir diyalog kurduk. Sözleşmeye mutlaka spor aidatı ile ilgili bir çalışma yapın ve destek olun dedik. Bunun sözünü verdiler ama maalesef şartlar olmadı. Bize verilen sözü yerine getirmediler. Biz HARB İŞ Spor Kulübü başkanları olarak randevu talebinde bulunduk ama hala bu talebimiz gerçekleşmedi. İstanbul’da bizim 3 bin 800 tane çalışan üyemiz var.

Maalesef ben geçen yıl görevi alıp başlamama rağmen olumlu sonuç alamadık. Biz milli savunmaya bağlı HARP İş Sporu temsil ediyoruz. Biz 28 bin tane çalışanımız var. En azından çocuklarımıza bir şeyler vermek için çaba harcıyoruz. Bunu maddi olarak karşılamamız bizim maalesef artık yok. Genel merkezin mutlaka HARB İş camiasına bu konuda destek olması

gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. O yüzden en kısa süre içerisinde randevu alıp genel merkezle görüşme yapacağız.” dedi.

Bu sene kulüp olarak 4 kategoride faaliyet göstereceklerini belirten Başkan Kaplan, “Geçen yıl istediğimiz sonuçları aldık. Bu sene üstüne koyarak gitmek istiyoruz. Bizim en büyük olayımız maddi destekle olacaktır. Biz bireysel belli bir yere kadar karşılayabiliyoruz. O gücümüz her geçen gün tükeniyor. “ diye konuştu.

Belediyelerin desteği olmadan şuanda hiçbir amatör kulübün ayakta kalamayacağını ifade eden Kaplan, “İstanbul çok büyük şehir 30 ilçenin ayrı ayrı sıkıntıları var. Maltepe gibi çok güzel bir ilçede görev yapıyoruz. Fakat Maltepe bölgesinde maalesef spor sahaları üretemiyoruz. Bizde 21 tane spor kulübü var fakat tesis olarak üstüne koyamıyoruz. En büyük beklentimiz Maltepe bölgesinde spor alanları üretebilmektir.” şeklinde konuştu.