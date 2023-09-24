Hamamözü'nde Bekir Eryücel başpehlivan oldu

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, Geleneksel Hamit Kaplan, Adil Candemir ve İsmail Topçam Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Bekir Eryücel kazandı. Hamamözü Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen güreşler, şehir stadında gerçekleştirildi.

Başpehlivanlığı Bekir Eryücel'in kazandığı güreşlerde Fatih Yaşarlı ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Rıza Yıldırım ile Samet Özarslan paylaştı.

Hamamözü Kaymakamı Şeyma Şendur, ata sporu olan asırlık güreş kültürünü bugün birlikte yaşamak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar ise Hamamözü'nde güreşin bir sevda ve tutku olduğunu ifade ederek, "Çünkü bu ilçenin en önemli lokomotifi güreş ve kaplıcalar. İlçemizin medarı iftiharları Hamit Kaplan, Adil Candemir, İsmail Topçam, Hamamözü'nün adını dünyaya duyurmuş ve yeni nesil Hamamözülü gençlere ilham kaynağı olmuştur. Merhum güreşçilerimize Allah'tan rahmet, onların izinde giden genç pehlivanlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Dereceye giren pehlivanlara ödüllerini, Belediye Başkanı Bayrakdar ve protokol üyeleri tarafından verildi.