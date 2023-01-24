Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde liderliğe inanıyor
- Takımın oyuncularından Volkan Döne:- "Hebar'ı yenerek yenerek grup birincisi olarak yolumuza devam etmek istiyoruz"- Deniz İvgen:- "Tek düşüncemiz galibiyet. Seyircimizin önünde iyi oynayarak başaracağız, inanıyoruz"
ANKARA (AA) - CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son maçında yarın Bulgaristan temsilcisi Hebar'ı ağırlayacak Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın liberoları Volkan Döne ve Deniz İvgen liderliğe inanıyor.
Halkbank Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesi takımın liberoları Volkan Döne ve Deviz İvgen maç için görüşlerini aktardı.
Bu yılın en önemli maçına çıkacaklarını belirten Volkan Döne, "İnanıyorum ki taraftarımız sahaya çıktığımız andan itibaren, son düdük çalana kadar bizi destekleyecek. Hebar'ın ne denli zor bir rakip olduğunu biliyoruz. Hebar'ı yenerek grup birincisi olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Arkadaşlarıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.
Deniz İvgen ise Hebar'ı iyi tanıdıklarına dikkati çekerek, "Bizim hedeflerimiz var. Finale kadar gitmek istiyoruz. O nedenle Hebar müsabakasını önemli bir maç olarak değerlendiriyoruz. Tek düşüncemiz galibiyet. Seyircimizin önünde iyi oynayarak başaracağız, inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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