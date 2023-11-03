  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Hakan Keleş Konyaspor ile sözleşme imzaladı

Hakan Keleş Konyaspor ile sözleşme imzaladı

Yayınlanma:
Hakan Keleş Konyaspor ile sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevine getirilen Hakan Keleş'le sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevine getirilen Hakan Keleş'le sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki imza töreninde, asbaşkanlarımızdan Mevlüt Karacaoğlu hazır bulundu. Teknik direktörümüz Hakan Keleş, 2023-2024 sezonu sonuna kadar takımımızın başında olacak. Hakan Keleş'e 'hoş geldin' diyor, Konyaspor'umuzda başarılar diliyoruz."

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Trendyol 1. Lig'in 11. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak
Trendyol 1. Lig'in 11. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak
Cumhuriyet'e yelken açtılar
Cumhuriyet'e yelken açtılar
Futbolda 8. Efsaneler Kupası 4 Kasım'da Antalya'da yapılacak
Futbolda 8. Efsaneler Kupası 4 Kasım'da Antalya'da yapılacak
Namağlup lider VakıfBank’tan bir galibiyet daha
Namağlup lider VakıfBank’tan bir galibiyet daha
DHL yelken takımı “As One” ile 100. Yıl Cumhuriyet Kupası’nda grubunun birincisi oldu
DHL yelken takımı “As One” ile 100. Yıl Cumhuriyet Kupası’nda grubunun birincisi oldu
Galatasaray'ın Efsane Golcüsü Mauro Icardi'den Yürek Burkan Açıklama
Galatasaray'ın Efsane Golcüsü Mauro Icardi'den Yürek Burkan Açıklama
Galler-Türkiye maçının bilet satışına başlandı
Galler-Türkiye maçının bilet satışına başlandı
Fenerbahçe kayıp yaşamadan zirvedeki yerini korudu
Fenerbahçe kayıp yaşamadan zirvedeki yerini korudu