Hakan Çalhanoğlu ve Umut Bozok, ay-yıldızlı ekibin Konya'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdiği Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'ndeki çalışma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

Deplasmanda Portekiz gibi bir takımla oynadıklarının hatırlatan Hakan Çalhanoğlu, şöyle devam etti:

"Dünya Kupası'na gitmek istiyorduk ama bunu başaramadık, üzgünüz. Biz maça istediğimiz gibi başlayamadık. Ama ikinci yarı gösterdiğimiz performans bir reaksiyondu. Güzel oynadık, iyi girdik oyuna. Şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Artık bugünden itibaren 2024'e odaklanacağız. Bugünden itibaren başlayacağız hocamızla beraber. Tabii gelişmemiz için çok şeyler yapmamız gerekiyor, çok çalışmamız gerekiyor. Sizin de gördüğünüz gibi 3’lü savunma oynadık ilk defa. Ben açıkçası bu sistemden çok memnunum. Genelde şimdi herkes 3’lü defans oynuyor. Neden biz de oynamayalım? Bu sisteme bizim de yeterince oyuncumuz var. İnşallah bugünden itibaren yeni maçlara odaklanacağız."

Hakan Çalhanoğlu, milli takımı bırakan Burak Yılmaz'la ilgili soruyu ise şöyle cevapladı:

"Burak abi ile yıllardır milli takım formasını paylaşıyorum. 2013'ten beri buradayım. Burak abiyi çok severim. Onun üzüntüsünü kimse anlayamaz. Maçtan sonra çok üzgündü. O sorumluluğu aldı. Hiç kolay bir sorumluluk değil. Golü atsa tabii ki iyi olurdu ama olmadı. Bu, hepimiz için de geçerli olabilirdi. Ben de belki kaçırabilirdim. Burak abi ilk defa kaçırdı. Hiç kimsenin beklemediği bir şeydi. Sağlık olsun. Yıllardır bu forma için ter atıyor. Hizmet etmiş, bize her zaman sahip çıktı. Bizi sevdi, saydı, hiçbir zaman bir kusur bulmadı. Hep yanımızda kalmak istedi. Burak abiye çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bizden ayrıldığı için çok üzgünüz gerçekten."

İki gün sonra özel maçta italya ile yapacakları karşılaşmaya da değinen Hakan Çalhanoğlu, "Hedefimiz finalde İtalya ile karşılaşmaktı. Maalesef olmadı. Benim takım arkadaşlarım aradı, onlar da çok üzgün. Onlar için daha da zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar Makedonya’ya karşı oynadı. Turu geçemediler. Yine Dünya Kupası’na gidemediler. Biz artık bugünden itibaren başlayacağız. İtalya’yı yenmek istiyoruz. Konya havası bize her zaman iyi gelmişti. Burada çok anılarımız var. Fransa, Hollanda, İzlanda’ya karşı oynadık ve hep kazandık. Atmosfer Konya’da hep güzel oldu. Göstermiş olduğumuz yeni sistemle çalışmalara devam edeceğiz ve İtalya’ya karşı kazanmak istiyoruz tabii ki." değerlendirmesinde bulundu.