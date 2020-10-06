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HADO Milli Takım seçmeleri İsfanbul Tema Park ev sahipliğinde yapıldı

‘Geleceğin Sporu’ olarak tanımlanan HADO’nun, Türk Milli Takım aday kadro seçmeleri İstanbul Tema Park ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye ESpor Federasyonu Başkanı Alper Özdemir’in de katılımıyla gerçekleştirilen seçmelerin ardından oluşturulan Türk HADO Milli Takımı, Kasım ayında Fransa’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

HADO Milli Takım seçmeleri İsfanbul Tema Park ev sahipliğinde yapıldı

‘Geleceğin Sporu’ olarak tanımlan HADO’nun, Türk Milli Takım aday kadro seçmeleri İstanbul Tema Park ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 3 Ekim 2020 tarihinde Türkiye ESpor Federasyonu Başkanı Alper Özdemir’in de katılımıyla 30 aday arasından yapılan seçmelerde HADO Milli Takım kadrosu, Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi hocaları tarafından belirlendi.

Heyecan ve çekişmeli olduğu kadar eğlenceli de geçen müsabakaların ardından, milli takıma girmeye hak kazanan oyunculardan kurulan ay yıldızlı takım, 7-8 Kasım 2020 tarihlerinde Fransa’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele ederek ülkemizi temsil edecek.

Diğer ESporlardan çok farklı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgi görerek gelişmekte olan HADO, diğer ESporlardan farklı olarak oyuncularına hareket etme imkanı sağlamasıyla dikkat çekiyor. Cinsiyet, yaş, boy ve kilo farkı gözetmeksizin en az iki en fazla altı kişiyle oynanan keyifli bir spor olan HADO, ‘Yakan Top’ ya da ‘Yakar Top’ olarak da bilinen oyunun arttırılmış gerçeklikle oynanan versiyonu olarak tanımlanıyor. HADO aynı zamanda 6 farklı ülkedeki beden eğitimi derslerinde bir sanal spor branşı olarak da yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
HADOTürkiye ESpor FederasyonuEsporAlper Özdemirİstanbul Tema Park
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