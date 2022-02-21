Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, ligde 6 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

SPOR 21.02.2022, 22:38
Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, ligde 6 maç sonra kazandı

Karşılaşmanın 2. dakikasında sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Halil'in kafa vuruşunda top kaleci Pena'da kaldı.

3. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası dışında Mustafa Muhammet'in kafayla indirdiği topla penaltı noktası yakınında buluşan Nellson'un sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası hemen dışında topla buluşan Soner'in şutunda top üstten auta gitti.

45. dakikada Kerim Alıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isteyen Taylan Antalyalı'nın meşin yuvarlağa elle müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi. Penaltı atışını 45+1. dakikada kullanan Cherif Ndiaye takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1. 

 

53. dakikada sağ kanattan Pulgar'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasındaki Mustafa Muhammet'in kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

55. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Angel'in kafa vuruşunda kaleci Pena'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

65. dakikada Kerim Alıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Ömer Bayram'a çarpan topla buluşan Tijanic'in vuruşunda top üstten auta gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Ömer Bayram'ın topa elle müdahale ettiğine karar verip 68. dakikada penaltı kararı verdi. Atışı 70. dakikada kullanan Cherif Ndiaye, takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı.

83. dakikada Kerem'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası Atınç ve Arslanagic'in uzaklaştırdığı pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Arda Kardeşler pozisyonu izledi. Arslanagic'in topa elle müdahale ettiğine karar veren Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Atışı 87. dakikada kullanan Gomis takımının beraberlik golünü kaydetti: 2-2.

90+1. dakikada ceza sahasındaki Gomis'in şutunda Arslanagic'in müdahale ettiği topun ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi. Arslanagic'e ikinci kez sarı kart ve kırmızı kart gösteren Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi. Pozisyonda penaltı olmadığına hükmeden Arda Kardeşler, Arslanagic'in ikinci sarı kartını iptal etti.

90+4. dakikada Berkan Emir ile Emre Kılınç'ın ceza sahasındaki mücadelesinin ardından hakem Arda Kardeşler VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararı verdi. Atışı 90+9. dakikada kullanan Gomis takımını 3-2 öne geçirdi.

Karşılaşma Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. 

Galatasaray puanını 32'ye çıkardı

Süper Lig'de 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, 26. haftanın ardından puanını 32'ye çıkardı. Sıralamada 13'üncülüğe yükselen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Domenec Torrent 6. maçında ilk galibiyetine ulaştı. Torrent yönetimindeki Galatasaray daha önceki 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Galatasaray 2022'de ilk galibiyetine imza attı.

Göztepe üst üste 3. kez kaybetti

Ligde Altay ve Atakaş Hatayspor mağlubiyetlerinin ardından Galatasaray'a yenilerek üst üste 3. kez sahadan puansız ayrılan Göztepe, haftayı 27 puanla tamamladı.

Galatasaray'dan bu sezonun en erken golü

Karşılaşmanın 3. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan Victor Nellson, Süper Lig'de ilk golünü kaydetti. Bu sezon daha önce 5. dakikada Çaykur Rizespor karşısında golü bulunan Galatasaray, sezonun erken golünü Göztepe karşısında buldu.

Gomis bıraktığı yerden devam etti

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bin 374 gün sonra ilk golünü yine Göztepe deplasmanında attı. Gomis, ligde son olarak Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı 2017-2018 sezonunda 19 Mayıs 2018'de Göztepe'yi 1-0 yendiği müsabakada golünü penaltıdan kaydetmişti.

Karşılaşmada sonradan oyuna giren Gomis, 2 penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi.

Cherif Ndiaye'nin 9. golü

Göztepe'de 2 penaltı golü bulan Cherif Ndiaye bu sezon 9. golünü kaydetti. Bu sezon 6. kez penaltı vuruşundan gol bulan Göztepe'de Cherif Ndiaye toplamda üçüncü penaltı golüne imza attı.

Göztepe'de bu sezon 4. kez sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Adis Jahovic gelecek hafta GZT Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Bir taraftar sahaya girdi

Karşılamada Arda Kardeşler'in verdiği son penaltı kararından sonra bir taraftar sahaya girdi. Taraftar, güvenlik güçleri tarafından saha dışına çıkarıldı.

Maçın ardından Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat ile Galatasaraylı Mustafa Muhammet arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Müsabakayı 18bin 174 taraftar takip etti.

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