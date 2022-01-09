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Göztepe, Cherif Ndiaye'nin 3 gol attığı maçta Antalyaspor'u yendi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Göztepe, Cherif Ndiaye'nin 3 gol attığı maçta Antalyaspor'u yendi

Karşılaşmanın 22. dakikasında Göztepe öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner Aydoğdu'nun yaptığı ortada arka tarafta boş kalan Atınç Nukan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

38. dakikada Mukairu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Fredy'nin kafa vuruşunda kaleci İrfan Can'ın kurtardığı topu Obinna kornere uzaklaştırdı.

İlk 45 dakikalık bölümü Göztepe 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Göztepe farkı 2'ye çıkardı. 48. dakikada Baku'nun pasıyla topla birlikte ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın Veysel Sarı'nın müdahalesiyle yerde kaldığına karar veren hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi. Atışı 51. dakikada kullanan Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

60. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Baku'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

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