Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona bilgi teknolojileri ve İletişim kurumu (btk) başkanı Ömer fatih sayan Sefirin Kızı 16. bölüm korona
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 14...
Dünya Bankası 'Türkiye'nin büyüme beklentisini' yükseltti
Dünya Bankası 'Türkiye'nin büyüme beklentisini'...
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı...
Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık!
Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatımızda...
Polislerimize katil denmesini kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değil!
Polislerimize katil denmesini kabul edebilmemiz...

Gol düellosunu kazanan İttifak Holding Konyaspor

Süper Lig'in 17. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 4-3 mağlup etti.

Gol düellosunu kazanan İttifak Holding Konyaspor

Süper Lig'in 17. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 4-3 mağlup etti. 

33. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği pasa iyi yükselen Daci'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada Taylan Antalya'nın sağ kanattan pasına hareketlenen Emre Akbaba'nın vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.

41. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Skubic'in ceza sahası içinden pasını iyi değerlendiren Daci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Maçın hakemi Arda Kardeşler VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı. 1-0

43. dakikada Luyindama'nın uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

45+2. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Oğulcan Çağlayan'ın sağ kanattan ortasında altı pasta topla buluşan Diagne'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.