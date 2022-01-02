Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın abd
Türkiye'de 33 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 33 bin 520 kişinin...
Aralıkta en çok salatalığın fiyatı arttı
Aralıkta en çok salatalığın fiyatı...
Meclis'in yeni yılda ilk işi stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren teklifi yasalaştırmak olacak
Meclis'in yeni yılda ilk işi...
İşçi, memur ve emeklinin gözü aralık ayı enflasyonunda
İşçi, memur ve emeklinin gözü...

Getafe lider Real Madrid'i Enes Ünal'ın golüyle mağlup etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta lider Real Madrid'i 1-0 yendi.

Getafe lider Real Madrid'i Enes Ünal'ın golüyle mağlup etti

Madrid bölgesinin derbisinde Getafe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada milli futbolcu Enes Ünal attı.

Getafe'de özellikle son 1 aydır başarılı bir performans gösteren Enes, bu sezon ligde 6 kez rakip ağları havalandırdı.

Real Madrid karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Enes, 83. dakikada yerini Jakup Jankto'ya bıraktı.

Ligde alt sıralardan kurtulan ve yükselişe geçen Getafe, 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

La Liga'da en yakın rakibi Sevilla'nın (1 maçı eksik) 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve bir maç fazlası bulunan 46 puanlı Real Madrid ise 3 Ekim'den sonra ilk mağlubiyetini alarak, ligde 2. yenilgisini yaşadı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.