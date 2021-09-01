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Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Manisa karşılaşmasının ardından milli maçlar dolayısıyla verilen arada 2 gün izin yapan başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunu ve pas-koordinasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Yeni transfer Nijeryalı forvet Blessing Eleke, takımdan ayrı çalıştı.

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Başkent DerbisiGençlerbirliğiMKE AnkaragücüTFF 1. Lig
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