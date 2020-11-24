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Gençlerbirliği kupada 5. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği, sahasında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Gençlerbirliği kupada 5. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği, sahasında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

16. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahasının solundan penaltı noktasının önüne çıkardığı top, kaleci Deniz Çınar'ı geçerek Furman'a geldi. Müsait durumdaki Furman, boş kale yerine topu sol direğin dibinden auta gönderdi.

33 . dakikada İlker Karakaş'ın şutunda savunmadan dönen top ceza sahasının solundaki Furman'ın önünde kaldı. Furman'ın sert şutunda top üst ve sağ yan direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü. Direkten dönen topu savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

61. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Soner Dikmen'in kaleyi cepheden gören noktadan, yaklaşık 25 metre mesafeden çektiği sert şutta top sol üst köşeden filelerle buluştu: 1-0

70. dakikada Rahmetullah Berişbek'in pasında ceza yayının içinde topla buluşan Sami Gökhan Altınparmak'ın ceza sahasına girerek çektiği şutta, meşin yuvarlak sol direğe çarpıp oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında gelişen atakta, Soner Dikmen'in ceza sahası dışından çektiği şutta top yandan auta gitti.

Gençlerbirliği, Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

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