Genç Sporcu Madalyaya Doymuyor

Uluslararası müsabakalarda madalyalar toplayan milli jimnastikçi İbrahim Çolak, 31 Mart - 3 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenen Bakü Artistik Jimnastik Cup’ta gümüş madalya kazanarak Türk Bayrağı’nı yeniden dalgalandırmayı başardı. Yarışmanın ilk gününde finale kalan genç sporcu İbrahim Çolak, üçüncü günde gümüş madalya kazanarak, jimnastik tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bioxcin sponsorluğundaki Çolak, Bakü Artistik Jimnastik 2.lik ile başarısına bir yenisini daha kattı.

Bir altın bir gümüş madalyası daha var

Gümüş madalya kazanan İbrahim Çolak, “5 yaşımdan beri jimnastik yapıyorum. Üç büyük hedefim vardı. Avrupa, Dünya şampiyonlukları ve Olimpiyatlarda madalya kazanmak. 19 yaşımda Dünya madalyası kazandım, 22 yaşımda Avrupa şampiyonluğuna ulaştım. Bakü Artistik Jimnastik Cup’ta zaten madalya kazanacağımdan emindim. Çünkü huzurluyum, moralim çok yüksek, Bioxcin desteğiyle yarışıyorum. Milletimin de desteğini alarak hayallerimi sıra sıra gerçekleştireceğim, bunu hissediyorum, bu daha başlangıç” dedi.

Gençlere jimnastiği sevdirecek

Jimnastik sporunu gençlere sevdirmek için milli sporcu İbrahim Çolak’a sponsor olduklarını ve bundan gurur duyduklarını söyleyen B’IOTA Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Dündar, “Jimnastik sporu gençler için gelecek vaadediyor, biz bu nedenle gençlerin bu sporu sevmesini çok istiyoruz. İbrahim’in başarıları bizce bu sporu gençlere sevdirecek. Çok doğru karar verdiğimiz görülüyor” diye konuştu.

Bioxcin’in sponsorluğunda yarışan milli jimnastikçi İbrahim Çolak, Almanya’nın Cottbus şehrinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası’nda altın; Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Dünya Kupası Yarışması’nda ise halka aleti finalinde 14.700 puan alarak gümüş madalya kazandı.