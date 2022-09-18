Genç milli güreşçi Nil Aktaş'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde yaşayan Aktaş, 11 yaşında ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle güreşe başladı.

Daha sonra Lüleburgaz Gençlikspor Kulübü'nde antrenmanlara çıkan Aktaş, 2019 yılında katıldığı ilk Minik Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu.

Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor Merkezinde antrenörü ile belirli günlerde çalışmalarını sürdüren Aktaş, boş vakitlerinde evinin bahçesinde saman balyası, otomobil lastiği, balyoz ve ağaca astığı halattan oluşturduğu parkurda çalışarak, kondisyonunun düşmemesi için çaba harcıyor.

Aktaş, son olarak 16-17 Temmuz'da Hırvatistan'da katıldığı 15 Yaş Altı Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.