Gaziantep sahasında kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK, sahasında Galatasaray ile karşılaştı.

18. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında, Semih Kaya'nın ortasında topla ceza sahasında buluşan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ üstünden dışarı gitti.

24. dakikada Gaziantep FK'nın orta sahadan gelişen atağında Maxim meşin yuvarlığı ara pasla ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karışla kalan Kitsiou'ya ulaştırdı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.

34. dakikada Galatasaray golü buldu. Galatsaray'ın sol kanattan gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlığı ceza sahası önündeki Mor

utan'a gönderdi. Morutan'ın penaltı noktasına yakın noktada vuruşunda defanstaki Sagal'dan dönen topu önünde bulan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluştu: 0-1.

45. dakikada Berkan İsmail Kutlu, ceza sahası çizgisinden çektiği şutta topu, kaleci Günay Güvenç uzanarak kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sağ çizgisine yakın noktada serbest vuruşu kullanın Maxim'in ortasında kalenin sağ dibinde buluşan Djilobodji, gelişine vurduğu topu kaleci Muslera'nın sağından ağlara ulaştırdı: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci Yarı

51. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında Maxim'in ortasında topla kale dibinden buluşan Figueiredo'nun vuruşunda top az üstten dışarı çıktı.

65. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağından Kerem Aktürkoğlu topu ceza sahasındaki Gomis'e attı. Bu futbolcunun topu ceza sahasında önüne bıraktığı Emre Kılınç'ın çektiği sert şutu kaleci Günay Güvenç kornere çeldi.

70. dakikada Gaziantep ceza sahasında Berkan İsmail Kurtu'nun topa yükseldiği sırada Figueiredo'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Penaltı için topun başına geçen Maxim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

75. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla penaltı noktasında buluşan Gomis'in çektiği şutu kaleci Günay Güvenç güçlükle kontrol etti.

81. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasındaki Maxim'in pasıyla kalenin dibinde buluşan Figueiredo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut: Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir takım karşısında zor bir maç yaptıklarını söyledi.

Oyuna istedikleri gibi başladıklarını ifade eden Bulut, "Rakibimizin yakaladığı ilk pozisyon gol oldu. Geriye düşmemize rağmen tempomuz hiç düşmedi." dedi.

Galatasaray karşısından tempolu oynanması gerektiğine dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti:

"Tempomuzun ilk yarının sonuna kadar sürdürdük ve golü 45. dakika bulduk. İkinci yarıda da oyunumuzu aynı şekilde devam etmemiz gerekiyordu ve futbolcularım en iyi düzeyde mücadele etti. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Geçtiğimiz maçlarda bu sıkıntılar vardı, çok net pozisyonları kaçırıyorduk. Şükürler olsun bugün birçok pozisyonu değerlendirmeye çalıştık ve 3'ünü değerlendirdik. Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum. Futbolcularımı tebrik ediyorum."

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Torrent: Maç sonucu kesinlikle adil olmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son iki haftada birçok maç yaptıklarını ve Gaziantep'e eksik oyuncularla geldiklerini anlatan Torrent, son günlerde sağ bek oyuncularını kaybettiklerini onun için o bölgelerde doğaçlama yapmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

Torrent, maça iyi başlamadıklarını ancak 20. dakikadan sonra kendilerine geldiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim kontrolümüz altında olan bir oyunda duran toptan iki gol yedik. Özellikle biri son saniyedeydi o zaman biraz oyun elinden kaçmaya başlıyor. Normalde ikinci golde de penaltı verdi hakem daha sonra bizim şansımız oldu, Gomis ile 2-2 yapma olasılığımız vardı. Orada kaçırdık ondan sonra maç biraz elimizden kaçtı. Kontraları kullanacaklarını biliyorduk bunlara karşı hazırlıklıydık ancak sahada çim aşırı kuruydu, sanırım orada da biraz kontra atak işe yarar bir taktik oluyor. Hatlar arasında da topla buluşma gibi şanslarımız oldu bunları güzel bir şekilde kullanabildik topa daha fazla sahip olabildik. Birçok anda fakat bitirme konusunda bazı hatalarımız, eksiklerimiz oldu diyebiliriz. İki yarı içinde bence maç sonucu, oynanan oyuna göre kesinlikle adil olmadı. Onların da fırsatları oldu bizim de. Farklı sitillere sahip fakat ama dengeli bir maç olduğunu düşünüyorum. Biz boşlukları bulmaya çalışıyorduk onlar kontra atakta patlayıcı güçle bir taktik izliyordu. Önümüzde 8 maç var olabilecek en iyi şekilde bitirmeyi planlıyoruz. Son 20 günde sürekli maçlarımız, antrenmanlarımız, yolculuklarımız oldu. Şimdi bir ara vereceğiz 4 gün. Tahminim, bu 4 günden biz daha enerjik şekilde hem mental hem de fiziken iyileşmiş şekilde daha güçlü döneceğiz."

"Gomis sayesinde 3 gol fırsatıyla karşılaştık"

Torrent, bir gazetecinin "Gomis'in yavaş kaldığı" yönündeki sorusuna, "Yavaş kaldı diyorsunuz ama Gomis sayesinde 3 gol fırsatıyla karşılaştık. O zaman 2-2 olsaydı bu düşünüce de değişirdi muhtemelen ama Gomis'in bir şeyi varsa o da gol. Bende tam tersini düşünüyorum. Skor 2-1 iken değiştirseydik başka bir net forvet koysaydık 'golcü oyuncuyu neden oyundan aldınız?' diye bir soru da gelebilirdi. Üç tane gol atabilecekti onları atamadı ama kötü olduğunu söyleyemeyiz. (Gomis) ceza sahası içerisinde rakip için sürekli tehdit. Gole sahip olan oyuncularla devam etmekte her zaman fayda var ve bu takımda Gomis bunlardan bir tanesi. Eğer 2-2 olsaydı farklı bir şey düşünebilirdik ama olmadığı için düşünmedim." yanıtını verdi.

"Halen yapmamız gereken çok iş var"

Bir gazetecinin "Galatasaray'ın deplasman ve iç sahada farklı oynadığı" yönündeki sorusuna, şu cevabı verdi:

"Dinlenme gerçekten çok işimize yarayacak çünkü buna çok ihtiyacımız var. Hepimizin üzerinde bir yorgunluk var. Bugün iki golü karşı takım duran toptan attı. Elimdeki bilgileri göre Avrupa'da en çok penaltı atılan liglerden bir tanesi bu. İlk yarının son saniyesinde duran toptan gol attılar onun dışında ikinci yarıda top dışarı çıktı pozisyon bitti dedik o sırada hakem penaltı çaldı. Bizde kaygılıyız. İstanbul'da oynayan Galatasaray ile deplasmanda oynayan Galatasaray aynı değil. Şu anda kalan 8 maç için herkesin iyiliği için bunu düzeltmemiz lazım. Bu seneyi de Süper Lig'de en yüksek gelebileceğimiz noktada bitirmemiz ve önümüzdeki sene farklı bir sene olacak zaten onu o zaman düşüneceğiz. Şu ankini en iyi şekilde bitirmemiz lazım halen yapmamız gereken çok iş var. Eğer Beşiktaş ve Barcelona'ya karşı bu kadar yüksek konsantrasyonda oynayabiliyorsa takım Türk liginde de yapmalı ve yapmak zorunda."

2. dakikada Gaziantep FK Muhammet Demir ile gole yaklaştı. Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın hatalı pasında topu ceza sahası önünde alan Doğan Erdoğan, meşin yuvarlağı Muhammet Demir'e gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda top, kalenin az üstünden auta çıktı.