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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, transfer istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, ocak ayında 3-4 transfer yapacaklarını söyledi.

SPOR 30.11.2022, 12:53
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, transfer istiyor

Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, kulüp tesislerinde basın mensuplarına, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada antrenmanların iyi ve ağır geçtiğini belirtti.

Günde çift antrenman yaptıklarını aktaran Bulut, "İlk 10 günü bu şekilde geçirdikten sonra Antalya'da kampta olacağız. Orada 3 hazırlık maçımız olacak. Antrenmanın şiddeti orada da yüksek olacak. Toplamda 23 maç oynayacağız. Bu demek oluyor ki her 3 günde bir maç oynayacağız. Biz de ona göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Transferde temaslar başladı

Bulut, ara transferin ocak ayında başlayacağını hatırlatarak, "O dönemde de ihtiyacımız olan 3-4 transferi inşallah aramıza katabiliriz. Temaslarımızı kurduk ve ilerletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda olumlu sonuçlar alıp, kalan maçlarda daha iyi bir seviyede oyun oynayarak ilk 10 içerisinde ligi bitirmeyi temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Her maçtan sonra sıkıntıları analiz edip çalıştıklarını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"4-5 maç, hep son dakikada kaybettiğimiz karşılaşmalar oldu. Şu anda 16 puandayız ama 20-21 puanda rahatlıkla olabilirdik. Bunun sebebinin konsantrasyon eksikliği olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte bireysel hatalar var. Defanstaki hatalarımızın yanı sıra hücumda ürettiğimiz pozisyonları değerIendiremememiz var. Futbolda önemli olan da bunlardır zaten. Pozisyon değerlendiremeyip savunmada bireysel hata yapınca puan kaybediyorsunuz. Bizim ana sorunumuz burada. Maalesef bu gibi sıkıntılarımız devam ediyor. Bireysel olarak kendimizi geliştirmemiz, hatalarımızı düzeltmemiz lazım. Futbol, bir takım oyunu. Bir kişi hata yapınca diğer arkadaşların bunu düzeltmesi gerekir ama maalesef bizde zincirleme hata oluyor ve sonrasında golü yiyoruz. Bu ara bunu geliştirmeye bunun üzerinde durmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi bir dönem geçirerek başlayacağımız Beşiktaş maçı ile birlikte minimum hata, maksimum verimle oynayarak istediğimiz puanları almayı hedefliyoruz."

Kadro derinliğinden şikayetçi

Kadro derinliğinin istediği gibi olmadığını dile getiren Bulut, şöyle konuştu:

"Sezon başında da en az 3 transfer daha olması gerektiğini söylemiştim ama gerçekleştiremedik. İnşallah ocak ayında 3-4 futbolcu aramıza katılacak. Direkt oynayabilecek futbolcular üzerinde yoğunlaşıyoruz. O derinlik olmadığından dolayı oyuna katabileceğimiz futbolcular, ikinci yarıda oyunu değiştirebilecek futbolcular maalesef tam istediğimiz anlamda gerçekleşmedi. Sadece Tomas Pekhart değil diğer iki arkadaşımızdan da istediğimiz verimi alamadık. Bizim, taraftarın, medyanın, herkesin beklentileri farklıydı ama maalesef o verimi arkadaşlarımızdan alamadık. 20-21 Aralık'ta kupa maçıyla başlayacağız. O günden itibaren o arkadaşlarımızdan da istediğimiz verimi inşallah alacağız."

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