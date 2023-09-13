Gaziantep FK, Kayserispor'a hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 16 Eylül Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.