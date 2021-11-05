Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması son düdüğün ardından 4 dakika daha oynandı

25. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Fevzi Yıldırım'ın ceza sahası dışında çektiği şutu kaleci Günay Güvenç rahatlıkla kontrol etti.

32. dakikada ev sahibi Gaziantep FK'li Djilobodji'nin ceza sahasına yakın noktada çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

35. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanatta gelişen atağında Yusuf Erdoğan ceza sahası içinden çektiği şut, kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Dönen topu kontrol eden Umut Dilan Bozok'un çektiği şutu Günay Güvenç uzaklaştırdı.

37. dakikada ev sahibi ekip üstünlüğü sağladı. Gaziantep FK'nin ceza sahasına yakın noktada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topu alan Djilobodji meşin yuvarlağı kafasıyla Figueiredo'na ulaştırdı. Figueiredo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasında ilginç olay

Kalyon Stadı'nda yapılan ve 2-0 ev sahibin üstünlüğüyle devam eden müsabakanın normal süresi sonunda hakem Halis Özkahya 9 dakikalık uzatma verdi. Maç, 90+5. dakikada Özkahya'nın yanlış son düdüğüyle tamamlandı ve takımlar soyunma odasına gitti.

Özkahya, yardımcı hakemlerin uyarısıyla maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 4 dakikanın tamamlanması için takımları sahaya çağırdı. Bir süre takımlar sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 4 dakikanın oynanması için hakem atışıyla yeniden başladı.

Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.