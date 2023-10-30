  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Galler-Türkiye maçının bilet satışına başlandı

Galler-Türkiye maçının bilet satışına başlandı

Yayınlanma:
Galler-Türkiye maçının bilet satışına başlandı
A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için başladı.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cardiff Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak maçın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Galler maçının genel bilet satışları ise yarın başlayacak.

Galler-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları, bin 400 lira olarak belirlendi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Fenerbahçe kayıp yaşamadan zirvedeki yerini korudu
Fenerbahçe kayıp yaşamadan zirvedeki yerini korudu
Can Öncü Sezonu Podyumda Tamamladı
Can Öncü Sezonu Podyumda Tamamladı
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta sezonun son yarışında 2. oldu
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta sezonun son yarışında 2. oldu
Darüşşafaka Lassa 100. Yıl Coşkusunu Taraftarıyla Kutladı
Darüşşafaka Lassa 100. Yıl Coşkusunu Taraftarıyla Kutladı
Otomobil Sporlarında 100.Yıl Coşkusu Devam Ediyor
Otomobil Sporlarında 100.Yıl Coşkusu Devam Ediyor
El Clasico'da Geriye Düşen Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 ile Devirdi
El Clasico'da Geriye Düşen Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 ile Devirdi
2023 WSBK İspanya Ayağında Toprak Razgatlıoğlu'nun Muhteşem Performansı
2023 WSBK İspanya Ayağında Toprak Razgatlıoğlu'nun Muhteşem Performansı