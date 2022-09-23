Galatasaraylı Leo Dubois, takım içi rekabete hazır

Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Leo Dubois, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezon başı yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre formasından uzak kalan 28 yaşındaki futbolcu, "Sezon başında bir sakatlık yaşadım. Bu da benim biraz frenlememe sebep oldu. Şu anda yüzde 100'ümle geri döndüm ve takıma yardımcı oluyorum. Fiziksel olarak iyi olduğumu düşünüyorum ve oynadığım için çok mutluyum." dedi.

Sağ bek mevkiinde vatandaşı Sacha Boey ile rekabette olduğunun hatırlatılması üzerine Dubois, "Rekabet olması benim açımdan büyük mutluluk yaratıyor. Şampiyon olmak için rekabetin olacağı söylenmişti. Şampiyonluk için buna ihtiyacınız var. Takım için bu pozitif bir anlam taşıyor. Şu anda sol tarafta oynuyorum. Daha önceki takımlarımda solda ve sağda oynadım. Benim için çok fark etmiyor. Ne tarafta görev verilirse orada oynarım." ifadelerini kullandı.

"Biraz zamana ihtiyacımız var"

Leo Dubois, iyi bir kadroya sahip olduklarını ama takımın birbirine adapte olması için zamana ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Galatasaray'ın önemli transferler yaptığını aktaran tecrübeli oyuncu, "Bu da takım içinde rekabeti oluşturdu. Hedefimiz de şampiyonluk yolunda büyük oyuncularla devam etmekti. Antrenmanlarda iyi çalışıyoruz. Şampiyonluğu gerçekleştirmek için çok fazla çaba sarf ediyoruz. Ancak biraz zamana da ihtiyacımız var. Bu zaman da takımın bazı otomatik şeyleri kazanması için gerekli. Bunu kazandığımız zaman daha da iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dubois, Sacha Boey'in de Fransa Milli Takımı hedefi olduğunun hatırlatılması üzerine, "Sacha genç, önemli ve kaliteli bir oyuncu. Milli takıma seçilebilir. Bunun olmasını çok isterim ama bu tercihi de ben yapmıyorum. Ben buraya şampiyonluk yaşamaya geldim. Önümüzde bir de Dünya Kupası var. Gidebilirsem Dünya Kupası'nda Fransa'yı temsil etmeyi çok isterim." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takıma asist ve golleriyle katkı vermek istediğini anlatan Dubois, "İstatistik futbolda çok önemli yeri olan bir kavram. Daha önceki istatistiklerimin üzerine çıkmak istiyorum. Rekabetçi bir yapım var ve her zaman kendimi geliştirmek istiyorum. Gol katkısı vermek istiyorum. Defans oyuncusu olarak gole katkıda bulunmanız çok önemli. Galatasaray'a bir proje için geldim ve bu proje devam ediyor. Sonrasında ne olacağına bakacağız. Buraya oynamaya ve şampiyonluklar kazanmaya geldim." diyerek sözlerini tamamladı.