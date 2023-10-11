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Galatasaraylı engelli taraftarlar engelli rampası talep ediyor

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Galatasaraylı engelli taraftarlar engelli rampası talep ediyor
Kendisi ve kardeşi SMA hastası olan Fatih Hakan isimli Galatasaray taraftarı, Ramps Park Stadyumu’nda bedensel engelli vatandaşlar için engelli rampası yapılması talebiyle Change.org’da bir imza kampanyası başlattı.

Rams Park’ta iyi bir konumda engelli tribünü olmasına rağmen, taraftarın maçı ayakta izlemesi nedeniyle kendi görüş açılarının kapandığını söyleyen Fatih Hakan, başka statlarda örnekleri olduğu gibi engelli tribününe rampa yapılmasını istiyor.

Üzüntü içinde stattan çıkmak zorunda kaldık

“Daha önce birkaç kez kardeşimle stada gittiğimizde takımımızın Şef scout’u Emre Utkucan’ın da -ortopedik engellidir- sahayı göremediği için engelli tribününde lift kullanarak maçı izleyebildiğini gördük” diyen Hakan, “Ben ve kardeşim ise ne yazık ki gittiğimiz maçlarda devre arası olmadan üzüntü içerisinde stattan çıkmak zorunda kaldık” şeklinde konuştu.

Fatih Hakan, benzer sorunun Sinan Erdem Spor Kompleksi ve Olimpiyat Stadı’nda engelli tribünü bölümüne 80 cm yüksekliğinde bir platform yapılarak çözüldüğünü ifade ediyor.

Galatasaray Spor Kulübü’nün engelli hakları konusunda öncü bir rol oynadığını ifade eden Fatih Hakan, aşağıdaki çağrıda bulunuyor:

“Türkiye'de engellilerin toplumsal hayata katılması hem bireysel hem de toplumsal bir sorundur. Engelliler; eğitim, sağlık, istihdam, ulaşım, spor, kültür ve sanat gibi alanlarda birçok engelle karşılaşıyor. İnsan hakları ve fırsat eşitliğine aykırı bu engeller, engellileri sosyal dışlanmaya da maruz bırakıyor. Engellilerin toplumsal hayata katılımını artırmak için devlet, sivil toplum kuruluşları, medya ve toplumun tüm kesimleri işbirliği içinde olmalı ve engellilere yönelik politika, program ve projeler geliştirmelidir. Engellilerin toplumsal hayata katılımı herkesin yararınadır.”

Kaynak:Haber Kaynağı

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