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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi İlk Maçını Komşu Hakem Yönetecek

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi İlk Maçını Komşu Hakem Yönetecek
İstanbul - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında karşılaşacağı rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag, İstanbul'da ağırlanacak. UEFA'dan yapılan resmi açıklamaya göre, mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Maç 20 Eylül Çarşamba günü yapılacak.

İstanbul - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında karşılaşacağı rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag, İstanbul'da ağırlanacak. UEFA'dan yapılan resmi açıklamaya göre, mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Maç 20 Eylül Çarşamba günü yapılacak.

Bulgar Hakem Ekibi Göz Dolduruyor

Bulgar hakem Georgi Kabakov, mücadelede düdüğü çalacak isim olarak açıklandı. Yardımcılıklarını ise yine Bulgar olan Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Georgi Ginchev görev alacak.

Maç Öncesi Dikkatler Hakemde

Şampiyonlar Ligi heyecanının doruğa çıkacağı ilk haftada, özellikle hakem seçimleri genellikle oldukça kritik oluyor. Georgi Kabakov'un atanması, bu önemli mücadelede nasıl bir yönetim sergileyeceği konusunda farklı yorumlara yol açıyor.

Önceki Performanslar ve Beklentiler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda alacağı sonuçlarla grup aşamasını geçmeyi hedefliyor. Özellikle sahasında oynayacağı bu ilk maçta taraftarının desteğiyle galibiyet almayı umuyor. Diğer yandan Kopenhag ekibi de ilk haftadan puan veya puanlarla dönmeyi planlıyor.

Takımlar Nasıl Hazırlanıyor?

Her iki takım da, uluslararası arenada gösterecekleri performans için yoğun bir şekilde hazırlanıyorlar. Galatasaray'ın kamp dönemi oldukça yoğun geçti ve Danimarka ekibi Kopenhag'ın da benzer bir tempoda olduğu biliniyor.

Maçın Yeri ve Saati

Mücadele 20 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak. Maçın saati henüz açıklanmamış olsa da taraftarlar şimdiden bu önemli mücadele için gün saymaya başladılar.

Bu önemli maç öncesinde gözler, hakem Georgi Kabakov ve ekibinin nasıl bir yönetim sergileyeceği üzerinde olacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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