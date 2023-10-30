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Galatasaray'ın Efsane Golcüsü Mauro Icardi'den Yürek Burkan Açıklama

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Galatasaray'ın Efsane Golcüsü Mauro Icardi'den Yürek Burkan Açıklama
Galatasaray taraftarını derinden etkileyen bir haberle karşı karşıyayız. Sarı-kırmızılıların Arjantinli gol krallığı olan Mauro Icardi'den, hayranlarına üzücü bir bilgi paylaşıldı.

Galatasaray taraftarını derinden etkileyen bir haberle karşı karşıyayız. Sarı-kırmızılıların Arjantinli gol krallığı olan Mauro Icardi'den, hayranlarına üzücü bir bilgi paylaşıldı.

Efsane Golcü Icardi'nin Zor Günleri

Galatasaray'a önce kiralık olarak katılan, ardından tamamen transfer olan Mauro Icardi'nin başarılı performansı ve attığı goller, onu Galatasaray camiasında efsaneleşmeye doğru götürmüştü. Ancak bu başarılı yıldızın özel hayatında zor günler yaşandığı öğrenildi.

Wanda Nara'nın Açıklamalarıyla Gündem Oldu

Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Lösemi hastalığına yakalandığını duyurdu. Bu açıklama, Galatasaray taraftarını ve futbolseverleri büyük bir üzüntüye boğdu.

Wanda Nara, hastalığı ile ilgili şunları söyledi: "Lösemiyle savaşıyorum. Başlangıçta bu hastalığı kabullenmek zordu. Ancak şimdi bu hastalığı adıyla anmaya hazırım."

Hastalıkla Mücadelesini Paylaştı

Aynı zamanda Arjantinli bir gazetecinin hastalığı hakkında ilk haberi yapmasına da değinen Wanda Nara, gazeteciyi suçlamayacağını ifade etti.

Wanda Nara'nın ifadelerine göre, "Fundaleu'da Dr. Miguel Pavlovsky'nin gözetiminde tedavi görüyorum ve her hafta test sonuçlarını almak için ziyaret ediyorum. Bu konunun özel kalmasını isterdim, ama durumu anlıyorum. Gazeteci bilgiye sahip olduğunda bunu paylaşması doğaldır." şeklinde konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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