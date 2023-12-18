Galatasaray'ın Avrupa'daki Yeni Mücadelesi: Sparta Prag İle Zorlu Düello

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çek Cumhuriyeti'nin güçlü takımlarından Sparta Prag ile eşleşti.

Bu kritik eşleşme, Galatasaray için önemli bir sınav olacak. Sparta Prag, geçmişteki başarıları ve deneyimli kadrosuyla bilinen bir takım.

Bu turda başarılı olmak, Galatasaray için Avrupa'daki yürüyüşünde önemli bir adım olacaktır.

Her iki takım da bu mücadelede sahaya en iyi performanslarını sergilemeye çalışacaklar. Bu eşleşme, futbolseverler için heyecan verici maçlar vaat ediyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda diğer eşleşmeler şöyle;