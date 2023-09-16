Galatasaray'dan Rekor: 218 Milyon Avro ile Türk Futbol Tarihinin En Yüksek Gelirini Elde Etti

Galatasaray Sportif AŞ'nin Başkan Vekili Erden Timur, kulübün bu sezon elde ettiği tarihi geliri duyurdu. 2023-2024 sezonu için 218 milyon avro gelirle Türk futbol tarihinde bir rekor kıran sarı-kırmızılı kulüp, finansal başarısının yanı sıra sahadaki performansıyla da dikkat çekiyor.

Erden Timur, Kemerburgaz'da inşa halinde olan Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen divan kurulu toplantısında detaylı bir sunum yaptı. "Bu sezonki kadromuzun yaş ortalaması 25,9. Genç ve yetenekli oyunculara sahibiz. Bu sezon 49,1 milyon avro net ücret ödeyeceğiz, sponsorluklar dahil." dedi.

Başkan Vekili Timur, gelir-gider dengesinin de oldukça sağlam olduğunu belirtti: "Bu sezonki gelirimiz 218 milyon avro ve bu tarihin en yüksek geliri. Önceki sezon sadece 79,9 milyon avro gelir elde etmiştik. Futbolcu maaş giderlerimiz toplam gelirimizin yalnızca yüzde 22,5'ini oluşturuyor."

Timur ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA gibi bağımsız kuruluşlara bir çağrıda bulundu. "Denetimlere tamamen açığız. Ahlaklı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile çalışıyoruz ve eleştirilerin somut verilere dayandırılmasını istiyoruz."

Erden Timur'un konuşması, Galatasaray üyeleri tarafından coşkuyla karşılandı ve uzun süre alkışlandı.

"Bu sezonki gelirimiz 218 milyon avro"

Sportif AŞ Başkan Vekili Timur, sarı-kırmızılı kulübün bu sezon 200 milyon avro geliri geçtiğini dile getirdi.

Yayın gelirinin geçmiş yıllara göre çok büyük oranda düştüğünü aktaran Timur, "Bu sezonki gelirimiz 218 milyon avro. Bunun çok önemli bir bölümü gerçekleşti. Bu tarihin en yüksek geliridir. Bir önceki sezon gelirimiz 79,9 milyon avroydu. Bu 218 milyon avroya giden iş, yayın geliri bu kadar düşerken yapıldı. Bu sezonki futbolcu maaş gideri, toplam gelirimizin yüzde 22,5 oldu. Bu da tarihin en düşük seviyesidir. Bunun içinde oyuncular için olan sponsorluk yok." şeklinde bilgi verdi.

Futbol kamuoyuna çağrıda bulunan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan Türkiye Futbol Federasyonundan UEFA'sına veya bağımsız kuruluşuna kadar çağrıda bulunuyorum. Herkes bizi onlarca kez denetlesin. Ahlaklı ve doğru bir şekilde iş yapmanın bu memleketteki karşılığı körü körüne, bilmeden, verisiz ve gayretsiz eleştirilmek olmaması lazım. Muhataba sorarak tüm verileri almak mümkün. Rakip takımlar bazı şeyler konuşuyor. Her türlü denetime hazırım. Buna tüm sözleşmeler dahil. Zerre kadar herhangi bir şey olmadığı anlaşılana kadar günlerimi, haftalarımı, aylarımı ayırmaya hazırım. Bazı şeyleri içime sindiremiyorum. Gerçekten doğru iş yapmaya çalışıyorum. Denetiminin sonsuz yapılmasını rica ediyorum ki herkesin, 'Bu kelimesi kelimesine doğrudur.' demesini istiyorum, bekliyorum."

Timur, Galatasaray'ın futbol şubesi operasyonları haricinde gelir kısmıyla da ilgilendiğini anlatarak, "Ben, sadece futbolla ilgilenen, giderin sorumlusu gibi aksettiriliyorum. Gelir-gider farkının geçen sezona göre artmasının yüzde 70-80'inde birebir görüşmeler yaptım. Gelirin çok önemli bir kısmında çok büyük gayretim ve emeğim olduğunu söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasını birlik ve beraberlik çağrısıyla sonlandıran Erden Timur, sunumunun ardından üyeler tarafından uzun süre coşkuyla alkışlandı.