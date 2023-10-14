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Galatasaray'da derbi hazırlıkları devam ediyor

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Galatasaray'da derbi hazırlıkları devam ediyor
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. 2'ye 2 hücum ve savunma varyasyonunun ardından şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

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