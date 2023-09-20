Galatasaray ve Kopenhag Arasındaki Elektrikli Karşılaşma: UEFA'nın En Çekişmeli Maçı Kapıda

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin heyecanla beklenen A Grubu maçında Danimarka'nın güçlü ekibi Kopenhag ile karşılaşıyor. Bu büyük maç öncesi, her iki takımın kadroları ve maçın hakemleri hakkında bilgilere sahibiz.

Maçın Oynanacağı Yer

Stat: RAMS Park

Maçı Yönetecek Hakem Kadrosu

Hakemler:

Georgi Kabakov

Martin Margaritov

Diyan Valkov (Bulgaristan temsilcisi)

Galatasaray'ın Sahaya Sürdüğü İsimler

Galatasaray Kadrosu:

Muslera

Boey

Nelsson

Abdülkerim Bardakcı

Angelino

Torreira

Kerem Demirbay

Ziyech

Mertens

Kerem Aktürkoğlu

Icardi

Kopenhag'ın Sahada Olacak Oyuncuları

Kopenhag Kadrosu:

Grabara

Jelert

Diks

Vavro

Meling

Lerager

Falk

Diogo Gonçalves

Achouri

Elyounoussi

Larsson

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce de birçok başarılı sonuç almış bir takım. Bu maçta da taraftarlarını mutlu etmeyi hedefliyor. Kopenhag ise, Danimarka futbolunun güçlü temsilcilerinden biri olarak biliniyor. Bu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Galatasaray ve Kopenhag arasında oynanacak bu zorlu mücadeleyi kaçırmamanızı tavsiye ederiz.