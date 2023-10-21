Galatasaray ve Beşiktaş Yeniden Karşı Karşıya: Derbiye Dair Tüm Detaylar! Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de nefes kesen bir hafta bizleri bekliyor. Sarı-kırmızılıların ev sahipliği yaptığı bu haftada, Beşiktaş'la olan tarihi rekabette yeni bir sayfa açılıyor.

Galatasaray'ın Hedefi: Galibiyet Serisini Sürdürmek

Galatasaray, Süper Lig'de geride bıraktığımız 8 haftada 7 galibiyet elde ederek dikkat çekiyor. Bu hafta Beşiktaş'ı konuk eden sarı-kırmızılılar, evlerindeki galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor. Öte yandan Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı iki maçta da galibiyetle ayrıldı ve bu seriyi sürdürmeyi amaçlıyor.

Galatasaray - Beşiktaş Rekabetinde Bilmeniz Gerekenler

Bu rekabet, 22 Ağustos 1924'te Taksim Stadı'nda başladı. O tarihten bu yana oynanan 353 maçın 125'ini Galatasaray kazanırken, Beşiktaş 114 maçla galip geldi. İki takım 114 kez berabere kaldı. Galatasaray'ın attığı toplam 493 gole karşılık, Beşiktaş 463 golle yanıt verdi.

Ligdeki Durum: Kim Önde?

İki takım arasında Süper Lig'de gerçekleşen 130 karşılaşmada, Galatasaray'ın 48 galibiyetine karşılık Beşiktaş 39 kez sahadan galip ayrıldı. 43 maç berabere tamamlanırken, Galatasaray 159 gol atarken, Beşiktaş 139 golle karşılık verdi.

RAMS Park'ta Neler Oldu?

2011 yılında açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan maçlarda Galatasaray, Beşiktaş'a karşı üstünlük kurdu. Galatasaray, 13 maçta 9 galibiyet elde ederken, sadece 2 mağlubiyet yaşadı. Ayrıca bu maçlarda 21 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 9 gol gördü.

Son Dönemdeki Maçlar

Son 10 maçta Beşiktaş, 5 galibiyetle öne çıkarken, Galatasaray 4 galibiyet elde etti. Bir maç beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 12 gole, Galatasaray 11 golle yanıt verdi.

Derbi İçin Beklenen 11'ler

Galatasaray: MUSLERA, ANGELINO, TORREIRA, KAAN AYHAN, KEREM AKTÜRKOĞLU, ZAHA, TETE, ICARDI

Beşiktaş: MERT, ROSIER, AMARTEY, COLLEY, ZAYNUTDINOV, HADZIAHMETOVIC, TAYFUR, GEDSON, RASHICA, GHEZZAL, ABOUBAKAR