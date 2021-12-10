Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona gizemli orman nevresim corona koronavirüs
Türkiye'de 18 bin 561 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 18 bin 561 kişinin...
Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfi
Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfi
TCMB'den döviz piyasasına müdahale
TCMB'den döviz piyasasına müdahale
TURKOVAC Faz-3 çalışmalarından sevindirici sonuçlar geliyor
TURKOVAC Faz-3 çalışmalarından sevindirici sonuçlar...

Galatasaray, UEFA'dan 17,5 milyon avro gelir elde etti

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider olarak son 16 turuna yükselen Galatasaray, 17,5 milyon avroluk gelirin sahibi oldu.

Galatasaray, UEFA'dan 17,5 milyon avro gelir elde etti

Bu sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın PSV takımına elenmişti. Devler Ligi şansını kaybeden "Cimbom", statü gereği verilen Şampiyonlar Ligi'ndeki yayın havuzu gelirinin yüzde 10'luk kısmıyla (350 bin avro) teselli buldu.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam eden sarı-kırmızılı ekip, önce İskoçya'dan St. Johnstone, akabinde de play-off turunda Danimarka'dan Randers'ı saf dışı bırakarak gruplara adını yazdırdı.

Galatasaray, gruplara katılım bedeli olarak 3,63 milyon avroyu kasasına koyarken, 6 maç sonunda elde ettiği 3 galibiyetle 1,89 milyon avro ve 3 beraberlikle de 0,63 milyon avro kazandı. "Cimbom" gruptaki beraberlikler sonucu havuzda toplanan paradan da 0,63 milyon avroluk pay elde etti.

Grup maçlarını namağlup zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, liderlik primi olarak 1,1 milyon avro, son 16 turu primi olarak da 1,2 milyon avroluk ödülü kasasına koydu.

Katsayı gelirinde ise 24 hissesi bulunan "Cimbom", buradan da 3,168 milyon avro kazanmış durumda.

Sarı-kırmızılı ekibi yayın havuzundan da yaklaşık 5 milyon avroluk gelir bekliyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.