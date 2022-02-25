Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 'Kupa canavarı' Barcelona ile eşleşti

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği İspanya'nın Barcelona takımı, ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

SPOR 25.02.2022, 20:46
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 'Kupa canavarı' Barcelona ile eşleşti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İspanya ekibi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.

Galatasaray 'Kupa canavarı' Barcelona ile eşleşti

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden başladığı sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etti. Lazio, Olimpik Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı E Grubu'nu 12 puanla namağlup lider tamamlayan Galatasaray, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu play-off'unda elenmesinin ardından mart ayını gören tek Türk takımı olan Galatasaray, "Kupa 2" son 16 turunda İspanya'nın dünyaca ünlü Barcelona takımıyla eşleşti.

Avrupa futbolunun önde gelen takımlarından olan Barcelona, kadrosunda bulundurduğu yıldız futbolcuları ve tarihindeki büyük başarılarıyla ön plana çıkıyor. Katalan ekibi, tarihinde uluslararası kulvarlarda 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 Şampiyon Kulüpler Kupası, 4'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve Kupa Galipleri Kupası, 5 UEFA Süper Kupası, 3 Fuar Şehirleri Kupası zaferi yaşadı.

Bordo-lacivertli takım, ulusal alanda ise 26 İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga), 31 İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) ve 13 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.

Şampiyonlar Ligi grubunda 3. oldu

Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.

Geçen sezon La Liga'yı 3. tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. E Grubu'nda Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off'unda Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eledi.

Barcelona, La Liga'da ise 24 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Torrent ve Pena eski takımına karşı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile kaleci Inaki Pena, eski takımlarına karşı mücadele edecek.

İspanyol teknik adam, 2007'de vatandaşı Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak Barcelona B takımında görev aldı. Bir yıl sonda A takım teknik ekibinde yer alan Torrent, 4 yıl boyunca Guardiola yönetiminde başarılı bir süreç geçirdi.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Barcelona'dan kiraladığı Pena ise 2013'ten geçen ayın sonuna kadar bordo-lacivertlilerde çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.

Galatasaray teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Jordi Gris ile kaleci antrenörü Ricard Segarra da uzun süre Barcelona'da görev aldı.

İki takım 5. kez eşleşti

Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 5. kez eşleşti.

Daha önce tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez aynı grupta yer alan iki takım, ilk kez "Kupa 2"de birbirine rakip oldu.

İki takım arasında yapılan 8 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.

İspanyol takımlarıyla 33 randevu

Galatasaray, daha önce İspanyol takımlarına karşı 33 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet elde ederken, 6 kez berabere kaldı, 19 kez mağlup oldu.

Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 64 gole engel olamadı.

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