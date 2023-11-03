Galatasaray Suskun Yıldızının Attığı Gollerle Zirve Takibini Sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini yıldız oyuncusu Zaha'dan geldi. Galatasaray bu galibiyetle maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin bir puan üstüne çıkarak liderliği maç fazlasıyla aldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisine devam etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Wilfried Zaha atarken, Kasımpaşa'nın golünü ise Kenneth Omeruo kaydetti.

Karşılaşmanın ardından üç puanın sevincini taraftarlarıyla paylaşan Galatasaray'da galibiyet "üçlü"sünü Zaha çektirdi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 31'e çıkartarak, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılı takım, lig tarihinde 11. maçlar itibarıyla en yüksek puana bu sezon ulaştı.

Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı takım ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Bayern Münih ile yapacağı maç öncesinde de moral buldu.

Galibiyet serisini 10 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 17 maçında yenilmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı, birinde berabere kaldı.

Sahasında yenilgiyi unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

İlk yarıda yine gol yemedi

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 maçta da ilk yarılarda rakiplerine gol şansı tanımadı.

Bu sezon lig müsabakalarının ilk yarılarında 9 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin ise skor üretmesine müsaade etmedi.

Galatasaray, 1978-1979 sezonundan bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 11 maçında ilk yarılarda gol yemeyen ilk takım oldu. Trabzonspor, söz konusu sezonda ilk 16 maçında ilk devrelerde rakiplerine gol fırsatı vermemişti.

Zaha gol sayısını 4 yaptı

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı forma altında resmi maçlarda gol sayısını 4'e çıkardı.

Fildişi Sahilli futbolcu, daha önce Süper Lig'deki MKE Ankaragücü ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United müsabakalarında birer kez topu filelere göndermişti.

Muslera sakatlandı

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Kasımpaşa atağında ceza sahasında topu kurtardığı pozisyonda Mamadou Fall ile çarpışarak yerde kalan Uruguaylı kaleciye ilk müdahale saha içinde yapıldı.

Sol dirseğinden geçirdiği sakatlık sebebiyle oyuna devam edemeyen Muslera'nın yerine 59. dakikada Günay Güvenç kaleye geçti.

Günay Güvenç, sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.

Bu arada karşılaşmayı 44 bin 441 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.

Önemli Dakikalar:

46. dakikada Hajradinovic'in pasında topla buluşan Ngoy, ceza sahasına girip Nelsson'dan sıyrıldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

51. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ziyech'in kale sahasına yerden gönderdiği pasta Icardi topukla arkaya bıraktı. Bu noktada Kasımpaşa savunma topu uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazındaki Zaha'da kaldı. Bu futbolcu yerden bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

54. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Soldan kazanılan korner atışında Aytaç Kara'nın kale sahasına gönderdiği ortaya ön direkte iyi yükselen Omeruo kafayı vurdu. Meşin yuvarlak Muslera'nın sağından ağlara gitti: 2-1.

68. dakikada soldan kazanılan kornerde topun başına tekrar Aytaç Kara geçti. Bu futbolcunun bu kez arka direğe ortasında yükselen Omeruo, kafayla ön direğe gönderdi. Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

79. dakikada orta sahada topla buluşan Ngoy, savunmanın arkasına sarkan Fall'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

Galatasaray karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral

Galatasaray: Muslera (Dk. 59 Günay Güvenç), Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Kaan Ayhan (Dk. 75 Oliveira), Ziyech (Dk. 60 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Halil Dervişoğlu), Zaha (Dk. 82 Barış Alper Yılmaz), Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Ben Ouannes, Gökhan Gül (Dk. 84 Saddiki), Gomis (Dk. 71 Yasin Özcan), Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 90+7 Erdem Çetinkaya), Fall, Ngoy

Goller: Dk. 33 ve Dk. 51 Zaha (Galatasaray), Dk. 54 Omeruo

Sarı kartlar: Dk. 21 Fall, Dk. 65 Winck, Dk. 90+5 Saddiki (Kasımpaşa), Dk. 45+2 Boey, Dk. 65 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)