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Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur: Sezon sonu şampiyon olacağımıza inanıyorum

Erden Timur, "İlk 13 haftanın bizim açımızdan iyi geçtiğini, son haftaların ise beklentinin üstünde olduğunu düşünüyorum." dedi.

SPOR 15.12.2022, 09:42
Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur: Sezon sonu şampiyon olacağımıza inanıyorum

Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Erden Timur, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada kamp yaptıkları Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın şampiyonluk için yeterli bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Timur, takviye gerekmesi durumunda riske edemeyecekleri bir sezon yaşadıklarını belirtti.

Teknik direktör Okan Buruk'un da kadroyu şu an için yeterli gördüğünü ifade eden Timur, "Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk, her takım için olduğu gibi bizim için de çok önemli. Bu sene şampiyon olacağız. Belki de 1 golle olacağız. Bu ihtimalleri düşünerek yüzde 1 dahi çok önemli. Her ayrıntıyı değerlendirmek gerekiyor. O yüzden kadroyu güçlendirme noktasında katkı verecek bir şey olursa, onun yapılması gerekiyor. Sakatlıklar, cezalılar... Bunlar yaşanacak. Önemli bir deplasmana gideceksiniz, oyuncu sakat. Risk alınacak bir zaman değil. Son zamanların en rekabetçi yılı. Takviye gerekiyorsa elbette yapılacak." ifadelerini kullandı.

Transfer için sadece bonservisi elinde oyunculara bakmadıklarının altını çizen sarı-kırmızılı idareci, Galatasaray ile anılan Moussa Dembele ile ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

"Bosman Kuralı (bonservisi elinde) içinde olan birçok oyuncu var. Onlarla süreç içinde görüşülür ama bir imza parası olayı oluyor. Biz bunu 1 yılı kalan oyuncular diye 2'ye ayırdık. Odağımız sadece Bosman'a uygun oyuncular değil çünkü hem imza parası hem maaş rekabeti de oluyor. Toplam bütçelere bakmak lazım. Amaç 'Bonservise verilmeyen paranın ne kadarını biz alırız.' oluyor. O yüzden Dembele ya da başkası, çok şey yazılır. Kimseyle o denli bir görüşme yapmadık. Sezon ortasında yine çıkarlar çatışıyor. Kulüp de sezon ortasında bonservis almak istiyor. Hepsi için uzun süreçler söz konusu."

Oyuncularına birçok teklifin olduğunu aktaran Erden Timur, yeni bir takım olduklarını hatırlatarak, "Takımımızdan 26 oyuncu gitti ve 13 oyuncu geldi. Baktığınızda bu oyuncuların 2-3 kişi dışında hepsi 11'de. Uyum zamanını insanlar başta anlamadı. Hoca, yönetim, herkes yeni. 13. sıradan bir takım bu seviyeye geliyor. Uyum geçtikten sonra ortada iyi bir futbol var. Ara girdi yine başlangıç sıkıntılıdır tabii. Bu biraz da hava meselesi. Havayı yakaladıktan sonra bambaşka oluyor. İlk 13 haftanın bizim açımızdan iyi geçtiğini, son haftaların ise beklentinin üstünde olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin cumartesi günü geleceğini dile getiren Timur, oyuncuya ilişkin çıkan olumsuz haberler hakkında şu yorumda bulundu:

"Icardi ile ilgili ne olsa polemik oluyor. Bunun böyle olmasını da bekliyorduk ama aynı anda Sergio Oliveira da sakatlandı ve ülkesine gitti. Sakatlanan adama boş zamanında takım Antalya'dayken İstanbul'da tek başına dur denmez. Icardi gidince 'Gitti' oluyor, diğerleri gidince haber bile olmuyor. Normal bir şey bu. Tedavisine burada devam edilecek. Performans olarak iyi noktaya çıkmıştı. Kampa katılabilseydi daha da iyi olacaktı. Aldığımız oyuncuların yüzde 90'ı Galatasaray ile kamp görmedi. Dünya Kupası'na en çok oyuncuyu biz verdik. Şu an da yarım kamp gördüler diyebiliriz onlar için. Sakatlığının tekrarı olmazsa performansına devam edeceğini düşünüyorum."

Muslera'nın ceza alma ihtimali

Erden Timur, kalecileri Fernando Muslera'nın Dünya Kupası'nda yaşadığı olayın lige sirayet etmeyeceğini ifade etti.

Tecrübeli kalecinin durumuna ilişkin araştırma yaptıklarını anlatan Timur, "Sahada olan bir şey. Orada başka oyuncular da var. Muslera'nın da kendisi söyledi, omuzuna dokunma gibi bir şey var. Onun buraya sirayet edecek bir durumu yok. Bildiğim kadarıyla tek Suarez olayı var. Futbolcuların uluslararası bir turnuvada yaptıkları şeyden ötürü lokal liglerde ceza alması için şiddet içeren büyük ve önemli bir olay olması lazım." diye konuştu.

Takımdan ayrılmaları gündemde olan Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt'a ilişkin bir girişimde bulunmadıklarını aktaran Timur, kimsenin menajeriyle görüşmediklerini belirtti.

"Ödemelerimizi doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz"

Erden Timur, futbolcularla alacaklarıyla ilgili hiçbir problem yaşamadıklarını dile getirdi.

Kulüplerin maddi açıdan zor durumda olduğunu anlatan Timur, "Toz pembe bir şey söylemeye gerek yok ama tüm gayretle ödemelerimizi doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Gecikmeler oluyor ama Türk futbolunun alışık olduğu gecikmelere göre çok daha az gecikmeler. Bu konuda oyuncularla hiçbir problem yaşamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Timur, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Ligi bitirtmeyiz" açıklamasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Biz aslında ortaya veri koyduk. Olasılık. İspat olmazsa olasılık bir bilimdir. Olasılıklarla bir şeyler konuştuk. Bizim x gol beklentisi dediğimiz 2 tip beklenti var. Birincisi devam eden oyun içindeki, ikincisi de duran topla birlikte. Bu kadar beklenti varken penaltı çalınmıyor, bu bir istatistiktir dedik. Rakiplerimiz için de penaltı olan istatistiği almış. Penaltısız olanı karşılaştırman lazım. Doğru veri verdik. O verilerin sonucu olduğunu düşünüyorum. Her türlü şeyi araştırıp gideceğiz demiştik. Şunu da söyledim; federasyon başkanının da yönetim kurulunun da iyi niyetli olduğunu düşünüyoruz ve bunu yaptığımız basın toplantılarında da hep söyledik. Bunu politik söylemiyorum. Çok şey yapmaya çalışıyorlar ama verileri böyle vermemizin sebebi onlar da verilerle aşağı tarafa gidince, az manipülasyon olur. Yöneticinin dibe kadar inmesi lazım, az manipülasyon için."

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