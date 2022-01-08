Galatasaray sezonun ikinci yarısına Giresunspor yenilgisiyle başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında GZT Giresunspor'u konuk etti.
Maçın 11. dakikasında, konuk takım öne geçti. Flavio'nun pasıyla sol kanatta ceza sahası yan çizgisi üzerinde buluşan Sergio meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Yerden penaltı noktası üzerine gelen topa gelişine vuran Süleymanov, direk dibinden ağları havalandırdı: 0-1.
34. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde ön direkte altıpas üzerinde yükselen Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu topu, kaleci Okan Kocuk güçlükle engelledi.
Mücadelenin ilk yarısı Karadeniz temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
55. dakikada Babel'in soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topa yetişen Cicaldau, arka direkte dar açıya rağmen şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
57. dakikada sarı-kırmızılıların girdiği tehlikeli pozisyonlarda kaleci Okan Kocuk geçit vermedi. Babel'in soldan ortasında arka direğe hareketlenen Cicaldau'nun kafayla vurduğu topu Okan son anda çelebildi. Altıpasta Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu meşin yuvarlak yine Okan'dan döndü. Sonrasında yaşanan karambolde Okan topun sahibi oldu.
72. dakikada Boey'in sağdan ortasında altıpas önündeki Morutan'ın uygun durumda vurduğu top üstten auta gitti.