Galatasaray olağanüstü seçime gidecek

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını açıkladı.

SPOR 27.03.2022, 12:33
Galatasaray olağanüstü seçime gidecek

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayımlanan kongrede, 2021 yılında görev yapan merhum Mustafa Cengiz ile Burak Elmas yönetimlerinin faaliyetleri kapalı oylama usulüyle mali ve idari yönden ibraya sunuldu. Üyeler, kurulan 8 sandıkta iki ayrı dönem için oylarını kullandı.

Kulüpte 1 Ocak-16 Haziran'da görevde bulunan merhum eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin faaliyetleri hem mali hem de idari yönden ibra edildi.

Cengiz döneminin idari faaliyetleri için verilen oyların 918'i ibra edilme, 421'i ise ibra edilmeme yönünde çıktı. Kullanılan oyların 32'si çekimser, biri de geçersiz sayıldı.

Mustafa Cengiz yönetiminin mali ibrası için de kullanılan oyların 958'i lehte, 377'si ise aleyhte verildi. Bu oylamada 36 çekimser, 4 de geçersiz oy çıktı.

Burak Elmas yönetimi idari yönden onay alamadı

Kongrede mevcut başkan Burak Elmas ve yönetiminin 16 Haziran ve 31 Aralık tarihleri arasındaki dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden onay görmedi.

Burak Elmas döneminin mali faaliyetleri için kullanılan oyların 718'i ibra edilme, 638'i ibra edilmeme yönünde çıktı, 29 üye ise çekimser kaldı.

Elmas döneminin idari ibrası için verilen oyların 566'sı lehte, 801'i de aleyhte oldu. 16 oy da çekimser olarak kullanıldı.

Böylece Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Öte yandan her iki dönemin denetim kurulu da yapılan açık oylamayla ibra edildi.

Burak Elmas, olağanüstü seçim kararı alacaklarını açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, oyların açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi.

Kararın sarı-kırmızılı camiaya hayırlı olmasını dileyen Elmas, "Bizler bugünü kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Önümüzdeki hafta tüzüğümüzün 87.22 maddesinin gereğini yerine getirerek vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız." diye konuştu.

Galatasaray Kulübü tüzüğün 87.22 maddesine göre mali ya da idari yönden ibra edilmeyen yönetimlerin 30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alması gerekiyor.

Tüzükte yönetim kurulunun görev ve yetkilerini belirleyen 87.22 maddenin ilgili bölümü şöyle:

"Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde olağanüstü seçim genel kurulunu toplantıya çağırmak."

Adnan Polat ve Mustafa Cengiz mahkeme kararıyla aklanmıştı

Galatasaray Kulübünde daha önce Adnan Polat ve Mustafa Cengiz yönetimleri de idari yönden ibra edilmemişti.

Sarı-kırmızılı kulüpte Adnan Polat yönetimi 2011 yılında, Mustafa Cengiz yönetimleri ise 2018 ve 2019 yıllarında idari yönden genel kuruldan onay olamamıştı.

Adnan Polat ile Mustafa Cengiz'in 2018 yılındaki idari ibrasızlığı mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.

Yaklaşık 24 saattir devam eden ve GSTV'nin yayınlamayı bıraktığı kongre, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanması, kulüp ile iştiraklerinin 2022 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.

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