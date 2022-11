Galatasaray NEF – Fenerbahçe Beko Derbisi Hangi Kanalda?

Kapsamlı spor içerikleri ile bu sezon da sporseverlerin yüzünü güldüren Digiturk, geride kalan yedi haftada olduğu gibi tüm sezon boyunca birbirinden ilgi çekici programlar ve karşılaşmalar ile basketbolsev erlere zengin içeriklerini aktarmayı sürdürüyor.

Basketbol Süper Ligi'nin sekizinci haftasında sezonun en önemli maçlarından Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko derbisi 27 Kasım Pazar günü 20.30’da beIN SPORTS, beIN CONNECT ve TOD ekranlarında olacak. Ha ftanın öne çıkan diğer maçlarında Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olurken, Beşiktaş Emlakjet ise Türk Telekom'u konuk edecek. Haftanın sekiz maçı da beIN SPORTS 5’ten canlı yayınlanırken, beIN SPORTS HABER ise Büyükçekmece Onvo Basketbol – Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşmala rını şifresiz yayınlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne Özel Programlar beIN SPORTS 5 Ekranlarında!

Basketbolun adresi beIN SPORTS 5, sporseverlere zengin içerikleri ve özel programlarıyla unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Haftanın maçları ve takımların son durumları güncel veriler ışığında her Cumartesi ve Pazar saat 11.00’da beIN Basketbol’da değerlendirilecek .

Haftanın son maçının ardından her Pazartesi saat 21.00’da “Taktik Tahtası” programında, haftanın maçları teknik açıdan taktik tahtası üzerine yatırılacak ve piero sistemiyle incelenip analizler yapılacak. Ayrıca her Pazartesi akşamı saat 22:00 ile 22:30 arasında yayınlanan, “BSL Özet ler” programı, haftanın tüm maç özetlerini izleyicilerine aktaracak. Her Salı günü de haftanın röportajının yayınlanacağı “Basketbol Özel Röportajı” saat 19.00’da beIN SPORTS 5 ekranlarında olacak.