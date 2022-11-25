Galatasaray NEF – Fenerbahçe Beko Derbisi Hangi Kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin tüm heyecanını ekranlara taşımaya devam ediyor. Sezonun en önemli maçlarından biri Galatasaray NEF – Fenerbahçe Beko derbisi de 27 Kasım Pazar günü.
Kapsamlı spor içerikleri ile bu sezon da sporseverlerin yüzünü güldüren Digiturk, geride kalan yedi haftada olduğu gibi tüm sezon boyunca birbirinden ilgi çekici programlar ve karşılaşmalar ile basketbolsev
Basketbol Süper Ligi'nin sekizinci haftasında sezonun en önemli maçlarından Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko derbisi 27 Kasım Pazar günü 20.30’da beIN SPORTS, beIN CONNECT ve TOD ekranlarında olacak. Ha
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne Özel Programlar beIN SPORTS 5 Ekranlarında!
Basketbolun adresi beIN SPORTS 5, sporseverlere zengin içerikleri ve özel programlarıyla unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Haftanın maçları ve takımların son durumları güncel veriler ışığında her Cumartesi ve Pazar saat 11.00’da beIN Basketbol’da değerlendirilecek
Haftanın son maçının ardından her Pazartesi saat 21.00’da “Taktik Tahtası” programında, haftanın maçları teknik açıdan taktik tahtası üzerine yatırılacak ve piero sistemiyle incelenip analizler yapılacak. Ayrıca her Pazartesi akşamı saat 22:00 ile 22:30 arasında yayınlanan, “BSL Özet
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
|İmsak
|06:26
|Güneş
|07:56
|Öğle
|12:56
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:46
|Yatsı
|19:11
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|33
|2. Pendikspor
|13
|24
|3. Keçiörengücü
|13
|24
|4. Samsunspor
|13
|23
|5. Rizespor
|13
|22
|6. Boluspor
|13
|22
|7. Bodrumspor
|14
|22
|8. Manisa FK
|13
|20
|9. Sakaryaspor
|14
|19
|10. Altay
|14
|18
|11. Bandırmaspor
|13
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|13
|15
|15. Erzurumspor
|13
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|14
|10
|18. Gençlerbirliği
|13
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4