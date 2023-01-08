Galatasaray, Kadıköy'de liderliğini perçinledi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti.

İlk Yarı

9. dakikada sol kanatta Ferdi Kadıoğlu kat ederek, topu King'le buluşturdu. Bu oyuncunun sağa paralel gönderdiği topa Rossi, defansı çalımlayarak vurmak istedi. Top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

17. dakikada ceza sahası sağ çaprazına gönderilen top, defansın kafasından sekerek Rossi'nin önüne düştü. Topla giden Rossi, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra sol ayağına alıp şutunu çekti. Meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden auta çıktı.

28. dakikada bu kez konuk ekip tehlikeli geldi. Sağ kanattan Rashica'nın yerden yaptığı ortada penaltı noktasına yakın bölgede Barış Alper Yılmaz'ın uygun durumdayken yaptığı kötü vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.

32. dakikada Mertens'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Osayi-Samuel'in arka tarafa sektirdiği topu sağ çaprazda Oliveira kontrol etti. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

36. dakikada sol çaprazdan çalımla ceza sahasına giren Batshuayi'nin sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda topu kaleci Muslera dışarı çeldi.

37. dakikada kullanılan kornerde Osayi-Samuel'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Arao, şutunu çekti. Kaleci Muslera topa iki hamlede sahip oldu.

45+7. dakikada Fenerbahçe'nin kornerinden sonra rakip ceza sahasına hızla geçen Galatasaray'da, sağ kenardan içe kat eden Rashica'nın çaprazdan sert vuruşunda, topu kaleci Altay çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle bitti.

İkinci Yarı

46. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın sağ ayağıyla çektiği şutta, topu kaleci Altay Bayındır kontrol etti.

66. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Rashica, meşin yuvarlağı ceza sahası yayı önünde bekleyen Mertens'e gönderdi. Bu oyuncunun sert şutunda, topu kaleci Altay Bayındır çeldi.

67. dakikada Crespo'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Osayi-Samuel'in sağ ayak dışıyla sert vuruşunda, topu kaleci Muslera zorlukla çıkardı.

78. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkaran golü attı. Orta sahadan Midtsjö'nün ileri yönlendirdiği topu Icardi kontrol edip sağ çapraza gönderdi. Burada topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

90+5. dakikada sol kenardan Berkan Kutlu'nun ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Icardi'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır zorlukla çeldi.

90+10. dakikada Galatasaray farkı üçe çıkardı. Sol kenarda Osayi-Samuel'in pasını değerlendiremeyen Serdar Dursun, topu kendi kale sahasına yolladı. Araya girerek bu topa yetişen Icardi, sol çaprazdan üst direğe çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 0-3.

Mücadele, konuk sarı-kırmızılı ekibin 3-0 üstünlüğüyle bitti.

Kadıköy'de ilk kez suskun

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez kendi sahasında gol sevinci yaşayamadı.

Bu sezon Galatasaray derbisine kadar teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sahasında 16 resmi müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsinde en az bir gol bulmayı başarmıştı.

Evinde ligde 9 maçta 26, Avrupa'da 6 karşılaşmada 15 ve kupada tek mücadelede 3 gol bulan Fenerbahçe, ilk kez sahasında gol sevinci yaşayamadı.

İrfan Can kızardı

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray karşısında kırmızı kart gördü.

Müsabakanın 69. dakikasında Rossi'nin yerine oyuna dahil olan İrfan Can, 86. dakikada Dubois'ya faul yaptı.

Derbinin hakemi Halil Umut Meler, pozisyonun ardından ilk anda kartına başvurmazken, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izlemeye gitti. Pozisyonu inceleyen Meler, İrfan Can'ı direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Ferdi'ye sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, 2-0'dan sonra Ferdi Kadıoğlu lehine tezahüratta bulundu.

Maç boyunca iyi bir mücadele gösteren oyuncularını alkışlayan taraftarlar, uzun süre oyuncuya destek oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, aynı süreçte Serdar Aziz ve Altay Bayındır'a ise tepki gösterdi.

Kuntz tribünden izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, derbiyi tribünden takip etti.

Deneyimli teknik adam, müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile izledi.

Galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Süper Lig'de son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 7 karşılaşmasını da kazandı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Okan Buruk'un en uzun galibiyet serisi

Süper Lig'de son 7 maçını kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kariyerindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı.

Okan Buruk, daha önce 2016-2017 sezonunda Akhisarspor'un başındayken 6 maçlık galibiyet serisi görmüştü.

Kadıköy'deki son 4 maçın 3'ünü kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 2019-2020 sezonunda 3-1, 2020-2021 sezonda ise 1-0 yendi. Galatasaray, geçen sezon deplasmanda 2-0 yenildiği rakibini bu sezon 3-0 mağlup etti.

Galatasaray, rakibi ile deplasmanda oynadığı son 6 maçta ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Kerem Aktürkoğlu'nun altıncı golü

Derbi maçta Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, ligde bu sezon altıncı golünü kaydetti.

Milli futbolcu, daha önce Kasımpaşa maçında 2, Medipol Başakşehir müsabakasında ise 3 kez ağları havalandırmıştı.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile geçen sezonun ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan müsabakada da bir gol atmıştı.

Oliveira'nın ikinci golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Sergio Oliveira, bu sezon ligde ikinci kez ağları havalandırdı.

Portekizli futbolcu, ligde daha önce Arabam.com Konyaspor maçında da bir kez ağları sarsmıştı.

Bu arada Sergio Oliveira, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye gol atan ilk Portekizli futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Icardi golle döndü

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sakatlık sonrası sahalara döndüğü ilk maçında golünü attı.

Maçın 76. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna giren Icardi, 90+10. dakikada takımının 3. golünü kaydetti.

Beşiktaş derbisinde de 2 gol atan Arjantinli futbolcu, ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Icardi, ligde 3 maç aradan sonra formasına kavuştu.

İki golde ofsayta takıldı

Galatasaray'ın maçın ilk yarısında peş peşe attığı iki gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Sarı-kırmızılı takımın 14. dakikadaki atağında Abdülkerim Bardakcı topu ağlarla buluştururken, yardımcı hakem Süleyman Özay ofsayt bayrağını kaldırdı. Orta hakem Halil Umut Meler, VAR odasıyla yaptığı görüşme sonucunda ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

Galatasaray'ın 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol de ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.

Mertens cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolculu Dries Mertens, maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı durumu düştü.

Maçta ilk yarının tamamlanmasıyla hakeme yaptığı itirazdan dolayı sarı kart gören Belçikalı futbolcu, ligin 19. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.