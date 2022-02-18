Galatasaray'ın sportif direktörü Sensibile: Ortak bir amaç için çalışacağız
Galatasaray Futbol A Takımı Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, sarı-kırmızılı kulübün içinde bulunduğu durumu birlikte düzelteceklerini söyledi.
SPOR 18.02.2022, 20:27 Nevzat Soysal
GSTV'ye konuşan Sensible, "Burada olmaktan oldukça mutluyum. Galatasaray'ın çok önemli bir tarihi var. Bu benim için çok güzel bir fırsat ve gurur duyuyorum. Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız. Bunun içinde biz varız, yöneticilerimiz, sportif ekibimiz ve taraftarımız var. İçinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Burada olmaktan bir kez daha çok mutluyum." diye konuştu.
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