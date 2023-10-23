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Galatasaray, Güçlü Rakibi Bayern Münih'i Ağırlıyor: İşte Bayern'in 18 Kişilik Kadrosu

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Galatasaray, Güçlü Rakibi Bayern Münih'i Ağırlıyor: İşte Bayern'in 18 Kişilik Kadrosu
Yarın gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü karşılaşmada, Galatasaray sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Bu önemli mücadele öncesi Bayern Münih, son hazırlıklarını Almanya'da tamamladı.

Yarın gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü karşılaşmada, Galatasaray sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Bu önemli mücadele öncesi Bayern Münih, son hazırlıklarını Almanya'da tamamladı.

Bayern Münih'in Kamp Kadrosunda Sürpriz İsimler Var Bu kritik maç öncesi Bavyera ekibinin kamp kadrosu merak konusuydu. Ve bu merak kısa süre içerisinde kulüp tarafından yapılan açıklama ile son buldu. Ancak açıklanan kadroda bazı sürpriz isimlerin olmaması dikkat çekti. Özellikle Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro'nun bu kadroda yer almaması taraftarlar arasında hayal kırıklığına yol açtı.

Kimler Sahada Olacak? Bayern Münih'in Galatasaray karşısında sahaya süreceği 18 futbolcu şunlar:

  • Daniel Peretz
  • Sven Ulreich
  • Kim Min Jae
  • Matthijs De Ligt
  • Joshua Kimmich
  • Harry Kane
  • Leroy Sane
  • Kingsley Coman
  • Maxim Choupo-Moting
  • Alphonso Davies
  • Bouna Sarr
  • Thomas Müller
  • Konrad Laimer
  • Mathys Tel
  • Noussair Mazraoui
  • Frans Kratzig
  • Jamal Musiala
  • Aleksandar Pavlovic

Kaynak:Haber Kaynağı

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