Galatasaray, Güçlü Rakibi Bayern Münih'i Ağırlıyor: İşte Bayern'in 18 Kişilik Kadrosu

Yarın gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü karşılaşmada, Galatasaray sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Bu önemli mücadele öncesi Bayern Münih, son hazırlıklarını Almanya'da tamamladı.

Bayern Münih'in Kamp Kadrosunda Sürpriz İsimler Var Bu kritik maç öncesi Bavyera ekibinin kamp kadrosu merak konusuydu. Ve bu merak kısa süre içerisinde kulüp tarafından yapılan açıklama ile son buldu. Ancak açıklanan kadroda bazı sürpriz isimlerin olmaması dikkat çekti. Özellikle Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro'nun bu kadroda yer almaması taraftarlar arasında hayal kırıklığına yol açtı.

Kimler Sahada Olacak? Bayern Münih'in Galatasaray karşısında sahaya süreceği 18 futbolcu şunlar: