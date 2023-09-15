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Galatasaray, Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı

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Galatasaray, Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı
Galatasaray, Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki oyuncu için 250 bin avro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray, transferin son gününde Bayern Münih AG'de forma giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten, Borsa İstanbul gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın ve kulübü FC Bayern München AG ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250 bin avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 6 milyon 900 bin, 2024/2025 sezonu için net 9 milyon 345 bin ve 2025/2026 sezonu için net 10 milyon 62 bin 500 lira sezonluk ücret ödenecektir."

Kaynak:Haber Kaynağı

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