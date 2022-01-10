Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Elmas, "Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı divan kurulu üyemiz sevgili Fatih Terim hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi halihazırda yürütmekte olduğu teknik direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Terim'in tecrübelerinden her zaman faydalanacaklarını aktaran Elmas, açıklamasında şunları kaydetti:

"Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa'da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz. Fatih hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz."

Toplam 20 kupa kaldırdı

Sarı-kırmızılı kulüpte 22 Aralık 2017'de dördüncü kez göreve getirilen Terim, Galatasaray'ı ilk 2 sezonda Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. Deneyimli teknik adam yönetiminde 2019'da hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı kazanan sarı-kırmızılılar, son 2 sezonda ise beklentileri karşılayamadı.

Son dönemde sportif açıdan istenilen sonuçların alınamaması, bu sezon şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalınması ve Mustafa Cengiz ile Burak Elmas yönetimleriyle yaşanan anlaşmazlıkların ardından deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı.

Galatasaray'ın başında 4 dönem (1996-2000/2002-2004/2011-2013/2017-2021) görev yapan Fatih Terim, teknik adam olarak kırılması güç rekorlara imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibin başında toplam 20 kupa sevinci yaşayan Terim, Türk futbol tarihinin Avrupa'da kazanılan ilk başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunun da en önemli mimarlarından biri oldu.

Terim yönetiminde Galatasaray, UEFA Kupası'nı kaldırarak Avrupa'da en önemli başarısını elde ederken, 8 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 8 kez lig şampiyonluğu yaşayarak, bu alanda önemli bir rekorun da sahibi oldu.

İlk dönemi başarılarla dolu

Galatasaray'ın efsanevi futbolcularından ve kaptanlarından biri olan Terim, sarı-kırmızılı takımdaki futbolculuk kariyerinde şampiyonluk kazanamazken, 4 sezon süren ilk teknik direktörlük döneminde tarihi başarılara imza attı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılması sonrası, Faruk Süren'in başkanlığı döneminde, 1996-1997 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, 4 sezon boyunca sarı-kırmızılı takıma tarihinin en başarılı dönemini yaşattı.

Fatih Terim, Galatasaray'da 4 sezon süren ilk döneminde 12 kupa kaldırmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekiple 4 yıl üst üste lig şampiyonluğuna ulaşan, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 TSYD Kupası şampiyonluğu elde eden Terim, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldırarak, Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı ve kariyerinin de zirvesine çıktı.

Daha sonra Galatasaray'dan ayrılarak İtalya'nın Fiorentina takımının başına geçen Terim, ardından İtalyan devi Milan'da kısa süreli bir teknik direktörlük deneyimi yaşadı.

İkinci dönemi hayal kırıklığı

Fatih Terim'in 2000 yılında yollarını ayırdığı Galatasaray'la yeniden buluşması, 2002-2003 sezonunun başında oldu ancak yaklaşık 2 sezon süren bu macera hayal kırıklıklarıyla akıllarda kaldı.

Sarı-kırmızılı ekipte başkanlığa seçilen Özhan Canaydın'ın, "Gönüllerin teknik direktörü" olarak yeniden göreve getirdiği Fatih Terim, büyük beklentilerin oluştuğu sezonda takımıyla ligde ve Avrupa'da varlık gösteremedi.

Terim yönetimindeki ikinci dönemde, ilk sezonunda şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırarak ligi ikinci sırada bitiren, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Malatyaspor'a elenerek veda eden Galatasaray, final oynama hedefiyle çıkılan yolda ise Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada tamamladı.

Ayrıca söz konusu sezonda Fenerbahçe'ye karşı alınan 6-0'lık farkı yenilgi de akıllardan silinmedi.

2003-2004 sezonuna kötü başlayan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, ligde alınan başarısız sonuçlara ek olarak, Türkiye Kupası'na Çaykur Rizespor'a 5-0 yenilerek veda ederken, Avrupa'da yine bekleneni veremedi. Şampiyonlar Ligi grubunu 3. sırada tamamlayarak 2000 yılında olduğu gibi yine UEFA Kupası'na giden sarı-kırmızılı takımın, ümitlerin yeniden canlandığı bu kulvardaki ilk rakibi Villarreal'e turu vermesi sonrası Terim'den de ayrılık sinyalleri geldi.

Sezonun tamamlanmasına 8 hafta kala görevini bırakan Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekipteki 2. dönemini bu şekilde tamamlamış oldu. Terim'in ardından son haftalarda teknik direktörlük görevine, sarı-kırmızılı ekipte futbolculuğuyla efsane olmuş Gheorghe Hagi getirildi ancak sezonu 6. olarak bitirebilen Galatasaray, 2004-2005 sezonunda Avrupa kupalarına dahi katılamadı.

Üçüncü döneminde Galatasaray'ı tekrar ayağa kaldırdı

Başkanlık koltuğunu Adnan Polat'tan devralan Ünal Aysal'ın 2011-2012 sezonu başında futbol takımını emanet ettiği Fatih Terim, kendisine güvenenleri üçüncü döneminde mahcup etmedi.

Ligde 2010-2011 sezonunu 8. sırada bitiren ve başarısızlık adına pek çok rekor kıran sarı-kırmızılı takımı yeniden ayağa kaldırmayı başaran Terim, gerçekleştirdiği kadro revizyonuyla özlenen başarıların gelmesini sağladı.

İlk iki sezonda lig şampiyonluklarına ulaşan, Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye karşı üst üste iki sene kazanan Terim yönetimindeki Galatasaray, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Terim, üçüncü sezonunda henüz 5 hafta geride kalmışken görevinden alındı.

Ünal Aysal'ın başkanlık görevine seçilmesinin ardından yaptığı en önemli hamlelerden biri olan Fatih Terim, sportif açıdan oldukça başarılı iki sezonu geride bırakmasına karşın idari anlaşmazlıklar nedeniyle görevini bırakmak zorunda kaldı.

Galatasaray'ın tarihindeki en kötü sezonlardan birini geçirdiği, sezonu 3 farklı teknik direktörle tamamlamak zorunda kaldığı 2010-2011 sezonunun ardından devraldığı futbol takımını tekrar ayağa kaldıran tecrübeli teknik adam, kazandırdığı 4 kupaya karşın iç çekişmelerin kurbanı oldu.

Son döneminde Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nı bir süre birlikte çalıştıran tecrübeli teknik adam, sözleşmesinin sarı-kırmızılı kulüpte feshedilmesinin ardından Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla Türkiye Futbol Federasyonunda görev başı yaptı.

Dördüncü döneme kupayla başladı

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 4. kez görev yaptığı döneme başarılı bir başlangıç yaptı.

2017-2018 sezonunda Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Terim, söz konusu sezonda Galatasaray'ı Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı.

Fatih Terim yönetiminde 2018-2019'da da çıkışını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları elde etti. Galatasaray, 2019'da Süper Kupa'yı da müzesine götürmeyi başardı.

Son 3 sezonda beklentileri karşılayamadı

Galatasaray, Terim yönetiminde son 3 sezonda istediği performansı sergileyemedi.

2019-2020 sezonunda Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptırdı. Bu sezon kadroda büyük oranda değişikliğe giden Galatasaray, ligin geride kalan 20 haftalık periyodunda şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kaldı.

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'a elenerek taraftarına büyük üzüntü yaşattı. Galatasaray, bu sezon lig ve Türkiye Kupası'nın aksine UEFA Avrupa Ligi'nde ise başarılı bir grafik çizdi. Grubunu namağlup bitiren sarı-kırmızılılar, yoluna son 16 turunda devam edecek.

Toplam 571 maçta 333 galibiyet

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında görev yaptığı 4 dönemde tüm kulvarlarda 571 resmi maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 333 galibiyet, 130 beraberlik ve 108 mağlubiyet yaşadı.

Üst üste en çok şampiyon olan teknik adam

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında lig tarihinin üst üste en çok şampiyonluğa ulaşan teknik direktörü oldu.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.