Galatasaray'da sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getirildi

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, futbol A takımı sportif direktörlüğüne Pasquale Sensibile'nin getirildiğini açıkladı.

SPOR 17.02.2022, 20:19 Nevzat Soysal
Galatasaray'da sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getirildi

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Kalelioğlu, "Futbol A takımı sportif direktörlüğü görevine bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile'yi getirmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar Juventus, Verona, Palermo, Roma gibi önde gelen Avrupa takımlarında önemli başarılara imza atmış Sayın Sensibile'nin, Galatasaray'ımıza da çok önemli hizmetleri bulunacağına yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Sportif danışman Luis Campos'un önerisiyle Sensibile'yi sarı-kırmızılı kulübe kazandırdıklarını ve bu modelin Türk futbolu için de önemli olduğunu söyleyen Kalelioğlu, "Teknik direktörümüz Domenec Torrent'in göreve başlamasının ardından sportif danışmanımız Luis Campos'un öneri ve yönlendirmeleri ışığında Sayın Sensibile'nin camiamıza katılması, sadece Galatasaray'ımızı değil aynı zamanda Türk futbolunu, içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları olarak görülmelidir. Milyonlarca Galatasaray taraftarının çok iyi bildiği üzere; kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarından bizlere miras kalan vizyon, Galatasaray'ın, Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil etmesi; koşullar ne olursa olsun dünya takımlarıyla rekabet edebilecek bir yapıya ve organizasyona sahip olmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Amacımız Galatasaray'ı gerçek anlamda bir yıldız fabrikasına dönüştürmek"

Kalelioğlu yeni dönemde Galatasaray'ı yıldız fabrikasına dönüştürmek istediklerini aktararak şunları kaydetti:

"Günümüzün ekonomik koşulları ve rekabet ortamı göz önünde bulundurulduğunda bu mirasa sahip çıkmanın, her zaman ait olduğumuz yer olan Avrupa'da başarıya ulaşmanın yolu finansal sürdürülebilirliği odağına alan yeni bir yaklaşım, yeni bir yol haritasıdır. Son 20 yıllık dönemde Galatasaray ve Türk futbolunun karşı karşıya kaldığı sorunlar, yurt dışındaki başarısızlıklar, finansal sıkıntılar, bu yeni yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda yeni dönemde amacımız Galatasaray'ı gerçek anlamda bir yıldız fabrikasına dönüştürmek, ülkemizde ve yurt dışında henüz yıldızı parlamamış genç oyuncuları uygun koşullarda takımımıza dahil etmek, bir yandan sportif başarıyı kovalarken bir yandan da bu oyuncularımızı finansal rekabette şimdilik bizlerin üzerinde yer alan takımlara göndererek Galatasaray'ın finansal sürdürülebilirliğini garanti altına almaktır. Bu model kesinlikle bir küçülme değildir. Aksine bugünün futbol endüstrisi ve finansal gerçekliğinde, sürdürülebilir büyümenin modelidir. Yakın geçmişte, Luis Campos'un liderliğinde, Monaco ve Lille takımlarının, Fransa'nın ve Avrupa'nın fenomen takımı Paris Saint Germain'e karşı kazandığı şampiyonluklar ve bu şampiyonluklarla beraber futbolcu satışından kulüplerin elde ettiği yaklaşık 600 milyon avroluk kaynak, bu modelin nasıl başarıya ulaştığının en net ve somut kanıtıdır."

"40'a yakın oyuncunun 12'siyle bugüne kadar ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik"

Campos ve Sensibile'nin önerdiği 12 oyuncuyla ön görüşme yaptıklarını söyleyen Kalelioğlu sarı-kırmızılı taraftarlara da çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla Galatasaray'ın kaybedecek bir dakikası bile olmadığının çok net farkındayız. Bunun için de bu model ve yaklaşım doğrultusunda çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz. Bu kapsamda sportif danışmanımız sayın Campos, sportif direktörümüz sayın Sensibile ve scout departmanımızın önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle bugüne kadar ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Görüşmelerimize devam ediyoruz. Amacımız, futbol takımımızda olduğu gibi, taraftarlarımızda da 2000 ruhunu yeniden canlandırmak. Galatasaray tarih boyunca ilkleri başarmıştır. İlklerin takımı olmak Galatasaray'ın DNA'sının bir parçasıdır ve bu ilklere imza atarken, her zaman Galatasaray'ın büyük taraftarının gücünü arkasına almıştır. Şimdi yine bir ilkin peşindeyiz. Burada yolumuzun son derece zorlu olduğunun da farkındayız. Bu yolda en büyük gücümüzü yine taraftarımızdan alacağız. Bu sezon onları ne kadar üzdüğümüzü, Galatasaray'ın Türkiye'de ve Avrupa'da ait olduğu yeri çok iyi biliyoruz. Taraftarlarımız emin olsunlar ki tüm çabamız Galatasaray'ı yeniden Avrupa’nın zirvesine ulaştırmak içindir. Şimdi onların desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Galatasaray bugün Avrupa Ligi'nde deplasmanda gol yemeden, namağlup şekilde adını son 16'ya yazdırmış ve yoluna bu organizasyonda devam edebilen tek Türk takımıdır. Taraftarlarımızdan ricamız sosyal medya başta olmak üzere, kimi zaman kasıtlı olduğuna inandığımız manipülasyonlara kulaklarını tıkamalarıdır. Kaybedilen puanlar hepimizi derinden üzse de, mücadelemiz istediğimiz sonuçlara yansımamış olsa da özellikle son 2-3 maçta takımımızın, gençlerimizin gösterdiği performansa ve verdiği ışığa bakmaları, özellikle genç oyuncularımızı destek olmaları ve bizim gibi Galatasaray'ın geleceğine odaklanmalarıdır. Biz onlarla güçlüyüz ve onlarla başaracağız."

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